La UME despliega militares desde Madrid para ayudar en el control de la peste porcina en Barcelona

El despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Cataluña ya ha empezado. El Ministerio de Defensa ha informado este lunes del envío de "117 militares pertenecientes a diferentes unidades" con el objetivo de controlar cuanto antes el brote de peste porcina detectado en el serra de la Galliners, en el Vallès Occidental, y que comporta el cierre en los accesos a ese paraje y al limítrofe parque natural de Collserola. El tiempo es vital para limitar el impacto económico en el sector ganadero.

Para agilizar la coordinación, se ha establecido un centro de mando en la sede de los Agentes Rurales en la finca de Torreferrussa, en Santa Perpètua de Mogoda. El Periódico ha constatado que en el centro se concentran vehículos y efectivos de los distintos cuerpos de seguridad implicados en la intervención.

Varios coches de la UME aparcados dentro de la finca delataban la presencia de los primeros especialistas del Ejército. Algunos han llegado en torno al mediodía. Fuentes consultadas apuntaban a primera hora de la tarde que todavía no habían llegado todos los militares movilizados. Los agentes de la UME proceden de Madrid y Zaragoza. Algunos han explicado nada más acabar el viaje que han salido a las ocho de la mañana desde la capital de España.

Una prioridad muy visible es evitar toda contaminación accidental. En la entrada de Torreferrussa, los Mossos d'Esquadra han instalado un punto de desinfección, en la que un agente del cuerpo y otro de los Tedax descontaminaban este mediodía los vehículos que llegaban de la zona controlada por el brote, rociando las ruedas y el interior con aspersores. También han dispuesto unas cubetas donde las personas que vuelven de labores en el territorio vigilado deben meter los zapatos para que sean higienizados de forma preventiva.

Por otro lado, miembros de los Bombers de Catalunya han explicado a este diario en el entorno de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que tenían órdenes de descontaminar los zapatos y los vehículos en caso de acceder a la zona donde el acceso está restringido. También debían desinfectarlos en el supuesto de cruzarse con un jabalí.

La gran actividad que atrae el parque natural, en cuyo contorno se dispersan viviendas de distintas localidades, dificulta el cumplimiento de la prohibición de franquear la entrada cubierta con cintas en senderos de la sierra. El Periódico ha observado cómo un ciclista trataba esta mañana de colarse en un camino cerrado en Bellaterra.

Descontaminación, capturas y drones

Según ha informado Defensa en un comunicado, para la misión de "control y erradicación" del brote de peste porcina africana (PPA) se han desplazado cuatro tipos de refuerzos desde el domingo por la tarde. Por un lado, tres estaciones de descontaminación completas del Grupo de Intervención en Emergencias Tecnológicas y Medioambientales (GIETMA) y siete equipos de gestión de capturas en condiciones de bioseguridad para su traslado a laboratorios y los centros de incineración.

Por otro lado, el ministerio también envía a Cataluña un "equipo de drones del Batallón de Transmisiones de la UME (BTUME) con capacidad de búsqueda en zonas amplias y detección nocturna mediante infrarrojos", así como personal y medios del Batallón de Intervención en Emergencias (BIEM) IV de Zaragoza destinados a coordinación. El delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, mantiene un seguimiento permanente del despliegue.

Al menos 40 jabalíes analizados

Por la mañana, el conseller de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Generalitat de Cataluña, Òscar Ordeig, ha apuntado que la UME aportaría al menos 80 efectivos y 25 vehículos. Ha detallado que el Centro de Investigación en Sanidad Animal (CReSA) ha analizado cerca de 40 jabalís procedentes del radio perimetrado, en el entorno de Cerdanyola del Vallès y junto al parque de Collserola, de los que dos han dado positivo y ocho son sospechosos de serlo.

Ordeig ha explicado que este domingo había 300 efectivos en las labores de control, entre policías de los Mossos d'Esquadra, Agentes Rurales, la Guardia Urbana de Barcelona, las ADF, Protección Civil y policías locales, a los que "ahora se añadirán los de la UME". Fuentes consultadas este lunes al mediodía elevaban ya a 400 los agentes implicados de los distintos cuerpos. "Veremos si se necesitan más o no. Esto dependerá de si vamos encontrando animales positivos y tenemos que ampliar los focos", ha advertido el conseller.