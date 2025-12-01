Parla reacciona al aumento de la criminalidad y dotará a su Policía Local de dispositivos 'táser'

Parla se ha propuesto atajar el aumento de la criminalidad en el municipio. Tras el empeoramiento de las cifras, el Ayuntamiento de la localidad madrileña anuncia que la Policía Local contará con dispositivos electrónicos 'táser' y cuatro cámaras unipersonales para mejorar la seguridad de los ciudadanos.

Se trata de una respuesta directa a las malas cifras del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior publicado el pasado octubre, que señalaba a Parla y a San Martín de Valdeiglesias como los líderes en 2024, con un aumento de casi el 20% en todo tipo de delitos respecto al año previo.

El Consistorio está finalizando los trámites para la adquisición de los dispositivos, con los que pretenden ofrecer una mayor garantía a todas las partes en las actuaciones policiales y como herramienta informativa sobre los hechos que puedan ocurrir, de forma objetiva ante cualquier suceso. Todas las intervenciones desde que el agente desenfunda el 'táser' se grabarán con esas cámaras que complementan esta herramienta que sirve como arma no letal preventiva y disuasoria en las intervenciones policiales, según ha destacado el Consistorio en una nota.

La conocida como pistola 'táser' emite una descarga eléctrica que incapacita temporalmente al individuo que la recibe, de tal manera que hay una contracción muscular, permitiendo a los agentes reducir el riesgo de lesiones tanto para ellos como para el individuo en cuestión.

La localidad de Parla se suma así a las policías municipales de Arroyomolinos, Alpedrete y San Martín de la Vega, que son las únicas ciudades que ya cuentan con estos equipamientos en la región. Además, a lo largo del pasado mes, veinte nuevos y nuevas agentes han tomado posesión de su cargo en la Policía Local de Parla, de modo que la plantilla asciende a un total de 150 agentes, con un total de 46 nuevas plazas ampliadas en los últimos 6 años. Desde 2019, la partida presupuestaria dedicada a Seguridad se ha incrementado en un 25% en la ciudad, pasando de 7,6 millones en 2019 a 9,6 millones en 2024, según apunta el Ayuntamiento.