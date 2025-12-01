Este es el palacio neoclásico del siglo XVIII que acoge por primera vez una pista de patinaje sobre hielo: el plan navideño perfecto a menos de 30 minutos de Madrid

¡La Navidad ha comenzado oficialmente en Madrid! Con la entrada al mes de diciembre, el espíritu navideño ya se extiende por toda la capital y tiñe cada rincón de la ciudad. Si bien hace unas semanas todavía no terminábamos sentir que estaba por comenzar una de las épocas más mágicas del año, el encendido del alumbrado, el montaje de los mercadillos y la apertura de las pistas de hielo ha ayudado a que nos metamos en la atmósfera festiva.

A partir de ahora, cambiamos los paseos por los parques y las castañas asadas por turrones, polvorones y visitas a los pueblos nevados de la sierra de Madrid. No hay nada mejor que escaparnos del bullicio de la urbe y disfrutar de las infinitas actividades que preparan los municipios colindantes con la capital. Móstoles, Getafe, las Rozas, Alcorcón, Boadilla del Monte o Alcalá de Henares despliegan una amplia programación para todos los turistas que visiten sus instalaciones.

¿Qué prefieres, visitar mercadillos navideños, admirar tradicionales belenes o degustar dulces tradicionales? No habrá plan al que te puedas resistir en Madrid, pues todas las zonas se reinventan lo suficiente para ofrecer a turistas y locales planes innovadores y divertidos.

Patinar sobre hielo a las puertas de un palacio es posible en esta zona de Madrid

Una de las zonas más bonitas y tranquilas de Madrid ofrece un plan nunca antes visto. Y es que todos los que visiten Boadilla del Monte tienen la oportunidad de patinar frente a un majestuoso palacio hasta el 11 de enero.

Combinando tradición, música y ocio para toda la familia, entre las principales novedades de la programación navideña de Boadilla del Monte se encuentra la nueva pista de hielo, situada en la explanada de Palacio del Infante Don Luis. Las entradas generales tienen un precio que ronda los 9 euros, pero los empadronados podrán acceder por 6 euros.

Palacio del Infante Don Luis / TURISMO ESPAÑA

Junto a la pista de hielo, se ha inaugurado este año un mercadillo navideño, ubicado también en la explanada de Palacio del Infante don Luis. El Palacio acogerá también otras actividades, como el Buzón de los Reyes Magos, en horario de mañana y tarde del 5 de diciembre al 4 de enero, y la visita del Cartero Real los días 2, 3 y 4 de enero por la tarde.

¿Qué otras pistas de hielo son conocidas en Madrid?

Una de las actividades más populares de la época navideña, sin duda, es patinar sobre hielo. Puedes aprovechar y coger coche o transporte público para visitar cualquier pueblo de las afueras de Madrid que ofrezca este plan o, por el contrario, montarte en el Metro y pasear hasta llegar a las pistas disponibles en pleno centro de Madrid. Ten en cuenta que las más recomendables son las ubicadas en Matadero Madrid, Plaza de España o Rosewood Hotel Villa Magna. También destaca la pista de patinaje sostenible Javier Fernández, Cibeles sobre hielo o Madrid On Ice.