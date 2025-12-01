Las ofertas de empleo para titulados de grado superior de FP se disparan en Madrid y ya son una de cada tres

La opción por la Formación Profesional crece año a año entre los estudiantes madrileños y del resto de España. La FP, suele decirse, es una pasarela al empleo. Según datos de la Encuesta de Población Activa, la tasa de empleo de titulados de Formación Profesional en 2024 fue del 72,7% para las titulaciones de grado medio y del 79,5% para las de grado superior. Una percepción que se corrobora cuando se atiende a las ofertas de trabajo.

Hasta un 33,3% de las ofertas de trabajo en la Comunidad de Madrid, una de cada tres, demandan una titulación en FP de grado superior. La cifra llega al 45% si se añaden las que piden una de grado medio, según datos de Adecco e Infoempleo para 2024 recogidos por el Observatorio de la Formación Profesional de Caixabank Dualiza.

Las ofertas de puestos para titulados de FP superior en Madrid no ha dejado de crecer desde 2019. Entonces apenas superaba una de cada cinco (21, 2%). Tres años después, en 2022 habían crecido hasta suponer casi una de cada cuatro (24,4%) y en 2024 llegaron a una de cada tres. El porcentaje se encuentra ligeramente por encima de la media española, de 33,03%.

La comunidad en la que la proporción es mayor es País Vasco (36,9%), seguida de Asturias (36,04%) y Galicia (35,9%). El volumen del mercado de trabajo madrileño, no obstante, determina que, en términos absolutos, la Comunidad de Madrid sea la que registra un mayor número de ofertas para graduados de FP superior. El 27,6% de esas ofertas en toda España se concentran en Madrid. El porcentaje es ligeramente superior que el de todas las ofertas laborales, al margen de la titulación requerida. En la región se presentan el 25,4% de ofertas laborales de España.

Más que para universitarios

La cantidad de puestos de trabajo disponibles para graduados de FP superior en Madrid supera también las existentes para graduados universitarios. Según datos de Adecco e Infoempleo de 2023, las ofertas para unos y otros fueron un 27,1% y un 25,9%, respectivamente, lo que rompía la tendencia del año anterior, cuando el porcentaje de ofertas para universitarios era hasta ocho puntos superior.

La evolución va acompañada de un cambio significativo también en el número de alumnos. Según los datos del Observatorio de la Formación Profesional de Caixabank Dualiza, el total de alumnos que cursan FP en Madrid viene superando al de estudiantes de Bachillerato desde el curso 2020-2021. En este curso hay matriculados en alguna de las 168 titulaciones de FP (tanto de grado medio como de grado superior) 188.515 alumnos, un 5,4% más que el curso pasado. Son 75.477 más que los 113.038 que cursan Bachillerato.

La proporción también crece en relación con el número de estudiantes universitarios. En el curso 2022-2023 había 247.878 universitarios y 156.375 alumnos de FP de grado medio y superior, un número significativamente menor, pero hay que considerar que los programas universitarios tienen una duración de cuatro años frente a los dos años de los programas de FP.

El Observatorio de Caixabank Dualiza también ofrece datos de rendimiento académico y abandono de estudios. En el caso de la FP de grado superior, en el curso 2022-2023, en Madrid superaron todos los módulos evaluados un 74% de alumnos, ligeramente por debajo de la media nacional (74,7%) y lejos del 90,3% de Castilla-La Mancha, la comunidad con mejores resultados en este punto.