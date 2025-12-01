La Navidad ya está aquí, y con ella, vuelven las pistas de hielo: descubre las mejores para patinar en Madrid

Una vez llegado diciembre, el ambiente navideño comienza a sobrevolar Madrid. Con la inauguración del alumbrado, que este año corrió a cargo del alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, y del piloto de rally Carlos Sainz; los madrileños dan por estrenada esta temporada de fiesta e ilusión. Estas semanas, una de las actividades de ocio favorita para muchos vecinos es el patinaje sobre hielo, que cada año cobra más adeptos en la ciudad. Y es que Madrid, si por algo destaca estas fechas, es por ofrecer un buen surtido de pistas sobre las que deslizarse.

Los madrileños pueden encontrar este mes de diciembre pistas distribuidas a lo largo y ancho del municipio. De esta forma, patinar está al alcance de todos, en una forma inigualable de entrar en calor y pasar un rato divertido en familia.

Legazpi, Plaza España... estas son las mejores pistas de hielo en Madrid

Si vives en la zona norte, el Palacio de Hielo, localizado en el distrito de Hortaleza, probablemente sea tu mejor opción. Consagrada desde hace años como uno de los mejores rincones navideños de la ciudad, este centro comercial ofrece también una gran variedad de tiendas, cines, restaurantes, bolera y minigolf. Oferta de sobra para pasar la el día en este centro de ocio.

En la zona este, el Estadio Riyadh Air Metropolitano vuelve a poner a disposición del público 4.200 metros cuadrados de hielo. Este año, el espacio contará también con sesiones de DJ, que animarán las jornadas navideñas en el feudo rojiblanco.

Si nos desplazamos al centro de Madrid, la pista de hielo de la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles es una buena opción. Del 13 de diciembre al 5 de enero, la sede del Gobierno local ofrece 400 metros cuadrados de hielo en su interior, bajo un icónico techo acristalado. Pero, por supuesto, la pista más concurrida en esta zona, un año más, será la de Plaza España, donde se instalará una pista de hielo de 400 metros cuadrados al aire libre. Y, si eres amante de la cultura, una visita a alguna de las exposiciones de Matadero, en Legazpi, puede ir acompañada de un buen rato en su pista, de 600 metros cuadrados. En este caso, los visitantes pueden disfrutar, incluso, de exhibiciones de la Federación Madrileña de Deportes de Invierno.