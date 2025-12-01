El mercadillo navideño más local, en este municipio de Madrid: actuaciones, casetas y sorteos de cestas

Las luces del centro, la pista de hielo de Plaza España o el árbol de la Puerta del Sol acostumbran a ser los puntos neurálgicos de la Navidad en Madrid. De sobra es conocido el dicho de que el madrileño auténtico no baja a esta zona de la ciudad en estas fechas. Caminar estos días por Preciados o Gran Vía es, prácticamente, misión imposible. La capital, especialmente este puente de diciembre, se llena de turistas que ven en las luces navideñas una excusa perfecta para pasar unos días en la urbe.

Con el objetivo de descentralizar la Navidad entre ceja y ceja, el Instituto Municipal para el Empleo y la Promoción Económica (IMEPE) de Alcorcón organiza un mercadillo navideño en esta localidad del sur de la Comunidad de Madrid. Hasta el próximo día 5 de diciembre, cualquier comerciante que quiera participar puede inscribirse llamando al 916648415, obteniendo una caseta gratuita para la exposición de sus productos.

Del 26 al 28 de diciembre, el mejor producto local en Alcorcón

Además de contar con los mejores comercios de la zona, el mercadillo contará con actuaciones musicales y una chocolatada, perfecta para el disfrute de toda la familia. Asimismo, cada persona que compre algún artículo ofrecido en las casetas entrará directamente en un gran sorteo de dos cestas navideñas. El mercadillo estará abierto en Alcorcón a finales de mes en el siguiente horario:

Viernes, 26 de diciembre : de 17h a 21h (prorrogable hasta las 22h).

: de 17h a 21h (prorrogable hasta las 22h). Sábado, 27 de diciembre : de 10h a 21h (prorrogable hasta las 22h).

: de 10h a 21h (prorrogable hasta las 22h). Domingo, 28 de diciembre: de 10h a 14h.

Carlos Carretero, presidente de IMEPE, ha señalado acerca de la cita que "apostar por lo local es apostar por unas navidades más justas, sostenibles y con las que construimos comunidad en Alcorcón".