Arranca la programación de Cortylandia 2025 en Madrid: estos son los días, horas y sitios que debes apuntar para ver los pases mejor que nadie

No es un secreto, la Navidad no llega a Madrid hasta que no empezamos a escuchar el mítico "Cortylandia, Cortylandia, vamos juntos a cantar, alegría en estas fechas porque ya es Navidad" mientras realizamos las compras navideñas en pleno centro. Si bien la capital ya se ha ido adentrando poco a poco en las fiestas con el encendido del alumbrado navideño, el montaje de los mercadillos o el olor a dulces que inunda las calles, es el festival para niños el que da el pistoletazo de salida a una de las épocas más mágicas del año.

Y es que Cortylandia se ha convertido en una parte de la Navidad de cada familia. Se trata del espectáculo navideño más popular de Madrid, organizado cada año por El Corte Inglés de Preciados desde hace más de cuatro décadas. Cuenta con una gran escenografía animada, instalada en la fachada exterior del edificio, y figuras que se mueven al ritmo de la música y las luces.

La fachada que da a la calle Maestro Victoria (la que une Callao con Preciados) es el escenario en el que siempre se instala, de modo que todo el mundo sabe dónde tiene que ir o la esquina en la que ubicarse para no perderse nada. Por suerte, durante las semanas y días previos a la Navidad, el festival realiza varios pases para que nadie pierda la oportunidad de disfrutar de él.

El Corte Inglés inaugura 'Cortylandia Express' en Preciados, la gran cita familiar de la Navidad / EL CORTE INGLÉS

Fechas y horarios de Cortylandia 2025

Cortylandia 2025 continuará todos los días hasta el 5 de enero de 2026. Durante prácticamente mes y medio, tanto los que viven en Madrid como quienes viajan en diciembre podrán acercarse al centro para descubrir las sorpresas que preparan los pases de Cortylandia para este año.

Cada pase durará un poco más de 10 minutos, suficientes para ver la historia completa y disfrutar del montaje desde el principio hasta el final. De lunes a domingo, tendrán lugar por las mañanas a las 12, 13 y 14 horas. Por la tarde, se podrá disfrutar del festival a las 17, 18, 19, 20 y 21 horas.

En los días especiales de Nochebuena, Nochevieja y víspera de Reyes (24 y 31 de diciembre, y 5 de enero), los horarios serán a las 12, 13, 14, 15, 16 y 17 horas y, el 25 de diciembre y 1 de enero, no habrá pases.

La creación del espectáculo Cortylandia es fruto de un proceso que se prolonga durante todo el año / EL CORTE INGLÉS

¿Cuál es el mejor momento para ir a los pases de Cortylandia?

La franja que suele atraer a más público es la de tarde, especialmente de las 18 a las 19 horas. Este es el momento en el que más familias se acercan al centro para caminar, ver las luces y aprovechar para hacer alguna compra. Los fines de semana, y sobre todo los días más próximos a Navidad, es habitual que haya bastante movimiento, así que conviene no esperar al último minuto para situarse frente al escenario. Te recomendamos que optes por las franjas diurnas o, por el contrario, que acudas antes de las 18 o las 19.

¿Cómo puedo llegar a Cortylandia?

El lugar en el que se desarrolla el evento es en la fachada del Edificio de Preciados de El Corte Inglés, en la calle Preciados, 3. Aunque el montaje puede verse desde distintos ángulos, el mejor punto de todos es el tramo peatonal que une Callao con la Puerta del Sol, justo frente a la fachada decorada.

Para llegar hasta allí tienes varias opciones: bajar en Callao desde las líneas 3 y 5 o, por el contrario, bajar en Sol en las líneas 1, 2 y 3. Si tienes que ir desde Cercanías, recuerda que el C-3 y el C-4 hacen parada en Sol.

Por otro lado, si quieres ir en coche, aunque no sea lo más aconsejable, lo más cómodo es dirigirte directamente a la zona de Preciados y Callao. Lo ideal es aparcar en alguno de los parkings cercanos, como el del propio Corte Inglés de Preciados o el de la Plaza de las Descalzas, que permiten dejar el coche a pocos minutos del espectáculo sin dar vueltas innecesarias.