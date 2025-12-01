Madrid no se lleva el oro, pero firma tres pizzerías entre las más destacadas del campeonato nacional

El III Campeonato de España de Pizzas ha proclamado a sus tres ganadoras nacionales y, además, ha reconocido a las mejores propuestas por comunidad autónoma. En el caso de Madrid, el ranking autonómico queda encabezado por Baldoria, seguido de Dolce Positano y EsPanis.

El certamen, que consolida cada año el nivel técnico de la pizza artesana en España, ha coronado a Harinella (Valencia) con la Kaori-Chan como Mejor Pizza de España. El segundo puesto nacional viaja a León, de la mano de Felisa Pizzería, del chef Sergio Alfaro. El tercer escalón del podio lo ocupa La Bicicleta Pizzería, ubicada en Dos Hermanas, completando una foto diversa del talento pizzero del país.

Las tres mejores pizzas de Madrid

En la Comunidad de Madrid, el primer puesto recae en Baldoria, que reafirma su liderazgo como uno de los templos de la pizza contemporánea en la capital. El segundo lugar lo obtiene Dolce Positano, el nuevo restaurante inspirado en la Costa Amalfitana que, a pocos meses de su apertura, celebra su segundo premio a La Mejor Pizza de Madrid 2025 con la creación Coppa del Mondo.

La propuesta de los chefs Roberto Castellano y Alessandro Giovannelli destaca por su masa de larga fermentación y por el uso de ingredientes italianos de alta calidad, en una receta que mezcla tradición napolitana, raíces romanas y una interpretación emocional de la cocina mediterránea. Su estética costera y su defensa del producto han convertido al local en un viaje sensorial que ya ha conquistado al público madrileño. El tercer puesto autonómico es para EsPanis, tienda gourmet y panadería ubicada en Las Rozas, un obrador que combina masa de autor, filosofía artesanal y un espacio pet friendly que ha encontrado su propia comunidad fiel.

Un mapa pizzero en plena ebullición

Con los premios nacionales viajando a Valencia, León y Andalucía, y un podio madrileño sólido y diverso, el campeonato confirma que la pizza artesana vive uno de sus momentos más vibrantes. Madrid no figura entre las tres ganadoras del país, pero coloca tres propuestas entre las más destacadas y una escena pizzera que continúa creciendo en técnica, identidad y ambición gastronómica.