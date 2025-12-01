Un lío con "un papel" retrasa la apertura del mercado de Navidad de Colón: "Es una chapuza"

Estaba previsto que abriera el viernes, coincidiendo con el fin de semana grande del Black Friday. Sin embargo, la ausencia a última hora de "un papel" en la documentación presentada al Ayuntamiento para solicitar la licencia de actividad ha impedido cumplir con el calendario de apertura del mercado de Navidad de Colón, según cuentan este lunes varios trabajadores del espacio.

Ha sido "cosa de la burocracia", responde un empleado de mantenimiento de la pista de patinaje mientras retira restos de hielo y agua acumulados por las heladas de la noche - la superficie de la pista es de plástico para ahorrar el gasto de los generadores-. El viernes por la mañana, explica, los responsables de la organización estaban en la plaza esperando la llegada de los inspectores municipales, pero estos nunca hicieron acto de presencia.

Sobre las dos del mediodía nos dijeron que "faltaba un papel" y que hasta el lunes no se podía presentar, explica este trabajador. Por detrás quedaban tres semanas de montaje temporalmente infructuoso y, por delante, un fin de semana perdido. La previsión ahora es poder abrir este martes, una vez cumplido el requisito faltante, aunque para ello tiene que producirse la inspección final aplazada el viernes.

Tiovivo precintado hasta que se resuelva el problema con la autorización. / EPE

"Es una chapuza", lamentan otros dos trabajadores de un puesto de comida y productos para perros que aprovechan el tiempo muerto para terminar de colocar mercancía. No se atreven a dar una cifra concreta, pero tienen claro que los días de retraso supondrán una notable pérdida de ingresos y dinero, tanto para los propietarios de los negocios como para las personas contratadas.

Especialmente teniendo en cuenta que se trata del fin de semana de mayor afluencia del Black Friday. "Esto el sábado estaba petado de gente", afirman con resignación, y "todavía no había llegado el mal tiempo". Esperan que haya algún tipo de compensación por parte de la organización, aunque aún es pronto para saber si ocurrirá.

Por el momento, a quienes habían comprado entradas anticipadas para acceder a la pista de patinaje y el sábado se encontraron con la desagradable experiencia de verla cerrada, los responsables les han ofrecido poder venir cualquier otro día "sin necesidad de papeleo", cuenta este trabajador.

Consultadas al respecto por este periódico, fuentes del Gobierno municipal apuntan que "se está tramitando la autorización de cara a una apertura inmediata", puesto que los promotores del mercado "presentaron la documentación el viernes".