NAVIDAD
Un letrero vegetal de ocho metros transforma el Paseo de México en el nuevo icono navideño del Retiro
La instalación, iluminada de día y de noche, permanecerá hasta el 8 de enero e incluye abetos, estrellas 3D y un neón con el hashtag #NavidadEnElRetiro
Europa Press
El Parque de El Retiro ya luce un letrero vegetal decorativo de ocho metros de largo por dos de ancho, una instalación efímera diseñada para convertirse en uno de los puntos más fotografiados de la Navidad en Madrid, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado. El montaje, que permanecerá hasta el 8 de enero, está ubicado en el Paseo de México y cuenta con iluminación diurna y nocturna para facilitar las fotos a cualquier hora.
El cartel, en el que se lee El Retiro, está formado por dos grandes bloques de madera anclados al suelo y un neón amarillo con el hashtag #NavidadEnElRetiro, con el que el Consistorio busca impulsar la difusión de imágenes en redes sociales tanto por parte de madrileños como de turistas.
El encendido oficial tuvo lugar este lunes a cargo del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante; el concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo; y la concejala del distrito de Retiro, Andrea Levy.
Vegetación natural y diseño fotográfico
La parte frontal del letrero combina abeto, tuya y eucalipto, mientras que la zona posterior y algunos laterales incorporan manto vegetal sintético para asegurar su durabilidad durante toda la campaña navideña. Las letras cuentan con un sistema de iluminación que resalta el contorno por la noche y aprovecha la textura vegetal por el día, creando un efecto llamativo en ambos momentos.
El conjunto se completa con estrellas 3D y pequeños abetos navideños situados a ambos extremos, elementos pensados para reforzar el atractivo visual del espacio.
Según el Ayuntamiento, esta intervención está llamada a convertirse en un nuevo punto de interés fotográfico durante las próximas semanas en uno de los parques más emblemáticos de Madrid.
