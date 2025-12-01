Lenny Kravitz regresa a Madrid con un único concierto en 2026

El rockero estadounidense Lenny Kravitz regresará a España el próximo verano con una triple cita que recorrerá Madrid, Marbella y Sevilla entre finales de junio y principios de julio de 2026, según han confirmado este lunes las promotoras de los eventos.

La gira del músico arrancará en la capital el 27 de junio en el Iberdrola Music de Madrid, el mismo recinto que habitualmente acoge el festival Mad Cool. Dos días después, el 29 de junio, actuará en Marbella (Málaga) dentro de la programación del Starlite Festival, al que no regresaba desde 2015. El periplo español concluirá el 1 de julio en Sevilla, donde participará en el festival Icónica.

Lenny Kravitz. / EFE

Estas tres fechas forman parte de una extensa gira europea que constará de más de veinte conciertos y que dará comienzo el 14 de junio en Pula (Croacia). El itinerario incluye paradas en capitales como Helsinki (22 de julio), Estocolmo (24 de julio), Berlín (27 de julio) y Budapest (2 de agosto), según consta en la web oficial del artista.

Un artista en pleno resurgimiento

El concierto en Madrid llegará apenas un año después de su última visita a la ciudad, cuando actuó en el Movistar Arena en junio de 2025. Sin embargo, su paso por Marbella supondrá un reencuentro más prolongado con el público malagueño, once años después de su anterior actuación en el mismo festival.

Kravitz, de 61 años, vive un momento de renovado éxito tras la publicación en 2024 de su duodécimo álbum de estudio, Blue Electric Light. El músico, que ha vendido cerca de 50 millones de copias a lo largo de su carrera según datos de Live Nation, cuenta en su palmarés con cuatro premios Grammy consecutivos a la mejor interpretación vocal masculina de rock.