VIOLENCIA MACHISTA
Un hombre mata presuntamente a su mujer y después se suicida en Torrejón de Ardoz
El suceso, investigado como posible violencia de género, tuvo lugar este domingo sobre las 22:00 horas
Un hombre ha matado presuntamente a su mujer de varias puñaladas con un arma blanca en Torrejón de Ardoz. Posteriormente, el varón se ha lanzado desde la azotea de la vivienda, según informa el 112 de la Comunidad de Madrid.
El suceso, investigado como posible violencia de género por la Policía Nacional con la colaboración de la Policía Local, tuvo lugar alrededor de las 22:00 horas de este domingo. Una llamada a los servicios del 091 alertó a los agentes de que un hombre se había precipitado al vacío en la calle Reino Unido de la localidad madrileña. A su llegada al lugar, los servicios de emergencia se han encontrado el cadáver del propio hombre, que se habría lanzado desde la azotea del edificio.
Al acceder al interior del domicilio desde el que esta persona se había arrojado, cuya puerta fue abierta por los bomberos, localizaron el cuerpo de la mujer con varias heridas de arma blanca. El varón, de 44 años de edad, habría atacado a la mujer en la vivienda de la calle Reino Unido y le habría asestado varias puñaladas en el cuello.
También acudieron servicios sanitarios del SUMMA que certificaron el fallecimiento de ambos, ciudadanos españoles de entre 44 y 45 años.
De confirmarse la naturaleza machista del asesinato, serían cuatro las mujeres fallecidas por violencia de género en la Comunidad de Madrid en lo que llevamos de 2025.
[Noticia en desarrollo. Habrá ampliación]
