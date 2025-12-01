Herido muy grave un motorista tras chocar con un turismo en una intersección en Canillejas

Un motorista de 46 años ha resultado herido muy grave tras colisionar este lunes a primera hora con un turismo mientras circulaba por la calle Néctar, a la altura de su intersección con la avenida de Canillejas a Vicálvaro, en el distrito madrileño de Canillejas.

El accidente se ha producido en torno a las 7.00 horas de la mañana, momento en el que equipos del Samur-Protección Civil han acudido al lugar para atender al motorista, que sufría traumatismos vertebral y pélvico, además de un neumotórax, según ha informado Emergencias Madrid.

El herido ha sido trasladado en estado muy grave al Hospital Gregorio Marañón, escoltado por un convoy de la Policía Municipal de Madrid debido a la gravedad de las lesiones. La Unidad Judicial de Tráfico se ha hecho cargo del atestado y de la investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro.