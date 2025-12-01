SUCESO EN MADRID
Herido muy grave un motorista tras chocar con un turismo en una intersección en Canillejas
El Samur-Protección Civil ha atendido a la víctima de 46 años, que presentaba traumatismos vertebral y pélvico y un neumotórax.
Un motorista de 46 años ha resultado herido muy grave tras colisionar este lunes a primera hora con un turismo mientras circulaba por la calle Néctar, a la altura de su intersección con la avenida de Canillejas a Vicálvaro, en el distrito madrileño de Canillejas.
El accidente se ha producido en torno a las 7.00 horas de la mañana, momento en el que equipos del Samur-Protección Civil han acudido al lugar para atender al motorista, que sufría traumatismos vertebral y pélvico, además de un neumotórax, según ha informado Emergencias Madrid.
El herido ha sido trasladado en estado muy grave al Hospital Gregorio Marañón, escoltado por un convoy de la Policía Municipal de Madrid debido a la gravedad de las lesiones. La Unidad Judicial de Tráfico se ha hecho cargo del atestado y de la investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro.
- Dani Rovira: 'Creo que soy una persona excepcional, pero me di y me regalé tanto, que acabé seco
- Aún hay palomas mensajeras en Madrid y vuelan más de 1.000 kilómetros sin descanso: 'Volverán al ejército más pronto que tarde
- ¿Cuánto cobra el alcalde de tu municipio? Estos son los sueldos de los regidores de la provincia de Toledo
- El Café Cervantes llega a Plaza España tras cuatro años de espera: fecha de inauguración
- La manifestación del PP en Madrid contra la 'corrupción' del Gobierno de Sánchez, en directo: asisten Feijóo, Ayuso, Almeida...
- Un DeLorean en Madrid, el coche de 'Regreso al Futuro' oculto en el garaje de una familia: 'La policía me para y en la ITV me piden fotos
- El Ayuntamiento recompone el puzle urbanístico de El Corte Inglés de Campo de las Naciones tras más de una década de pleitos
- Una de las obras civiles más singulares del siglo XVIII está en Casa de Campo y casi nadie la conoce: no se sabe a ciencia cierta su autoría