Gobierno y Comunidad de Madrid vuelven a enzarzarse por segundo año con sus actos distintos de homenaje a la Constitución

El año pasado, en pleno choque entre administraciones y después de que la Comunidad de Madrid decidiera no invitar al delegado del Gobierno, Francisco Martín, al acto institucional de homenaje a la Constitución que tradicionalmente organiza, la Delegación del Gobierno decidió montar su propia celebración. "Una anomalía", dijo entonces el propio delegado que, sin embargo, se consolida. Las dos instituciones vuelven a convocar eventos separados, pero en esta ocasión, a diferencia del año pasado, coinciden en el día, el próximo viernes 5 de diciembre.

Según se acerca la fecha, como era previsible, crece el volumen de los reproches. Hoy ha sido el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, quien se ha referido al asunto para confirmar que ningún representante de su grupo acudirá al acto de la Delegación de Gobierno. "Hay dos actos, pero hay un acto en la Real Casa de Correos que será de homenaje y de defensa de la Constitución y hay un delegado del gobierno que participa de un proyecto para desmontar la Constitución Española de espalda a los propios españoles", ha señalado al término de la Junta de Portavoces celebrada hoy en la cámara de Vallecas en declaraciones recogidas por Europa Press. "En ese acto de demolición de la Constitución Española, no vamos a participar".

Pache ha asegurado que acudirán al acto de la Real Casa de Correos que tiene lugar "desde hace muchos años" y ha reiterado una de las acusaciones habituales que tanto desde el Ejecutivo regional como desde el PP madrileño se deslizan habitualmente contra Martín. "No es un delegado del Gobierno que vele por los intereses de Madrid, sino un delegado del sanchismo", ha señalado.

Tanto PSOE como Más Madrid han confirmado que acudirán a ambos actos. Vox aún no se ha pronunciado. Su portavoz en la Asamblea regional, Isabel Pérez Moñino, ha afirmado que ha recibido invitación a las dos celebraciones y que valorará si asiste a alguna.

Las dos citas vendrán precedidas el día anterior por el encuentro que viene preparando habitualmente el Ayuntamiento de Madrid en el que se invita a escolares de colegios de la capital a leer algunos capítulos de la carta magna. El año pasado fue en la plaza de Oriente, pero este año se ha elegido la plaza de Villa de París, frente al Tribunal Supremo, como "pilar del Estado de Derecho", según ha señalado hoy el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. "Para todos aquellos mal pensados, se plantea con tiempo y viene de antes de esa sentencia", ha indicado en relación con el fallo del alto tribunal que hace menos de dos semanas condenó al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.