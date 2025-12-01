Fitur TechY 2026 celebrará la 20ª edición bajo el lema 'De Robot a Aliado'

Fitur TechY, la sección especializada en innovación y tecnología turística organizada por Fitur en colaboración con el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), regresa a la Feria Internacional del Turismo, que se celebrará del 21 al 25 de enerode 2026 en Ifema Madrid.

Bajo el lema De Robot a Aliado, las jornadas de Fitur TechY se desarrollarán durante las jornadas profesionales de Fitur, del miércoles 21 al viernes 23 de enero, en el Pabellón del Conocimiento, ubicado en el Pabellón 12,un espacio estratégico en el que se darán cita cientos de sesiones para presentar propuestas, compartir experiencias y difundir buenas prácticas que están marcando las tendencias de la industria turística y que reunirá la última oferta tecnológica a disposición de empresas, destinos y profesionales del sector.

En este contexto, y con el patrocinio principal de Grupo Cooperativo Cajamar, que ofrece productos y servicios financieros específicos para el sector turístico, Fitur TechY 2026 propondrá un recorrido profesional optimista y provocador: evolucionar desde un turismo centrado exclusivamente en la eficiencia tecnológica hacia uno en el que la innovación esté al servicio de las personas, del planeta y del propósito.

Cuatro foros para abordar los grandes desafíos del sector

Fitur TechY contará con cuatro espacios temáticos que abordarán las claves del presente y futuro del turismo en clave tecnológica, reuniendo a profesionales, empresas e instituciones que compartirán análisis, tendencias y soluciones para un sector en plena transformación.

Con el apoyo de AdQuiver, que gestiona y activa el dato para mejorar la venta directa, la distribución y la planificación estratégica de cadenas hoteleras y destinos, TechYnegocio, se abordará cómo la tecnología se adapta a cada nueva realidad, apoyada sobre inteligencia, datos, automatización, digitalización, robótica y otras tecnologías que, más allá facilitar el día a día, impulsan la seguridad de los negocios.

Por su parte, TechYdestino, patrocinado por Maarlab, que apuesta "por los espacios para la innovación y la reflexión del turismo, siendo Fitur el foro uno de los puntos de encuentro clave del año para todos los que trabajamos en esta industria", abordará las innovaciones turísticas sobre la gestión integral de los destinos, analizando iniciativas de promoción turística y nuevos perfiles de viajeros.

En TechYfuturo se analizará el avance de la innovación y la tecnología en el turismo: IA, automatización o robótica, que están dando forma a un sector basado en la experimentación y las emociones con un fuerte impacto en una sociedad global y cambiante. Reflejo de su compromiso con el impulso del sector turístico a través de la tecnología y sus soluciones financieras globales, este foro cuenta con el patrocinio de American Express, que acerca sus productos y servicios a un sector en evolución.

Finalmente, TechYsostenibilidad introducirá y analizará el concepto de sostenibilidad turística desde sus tres puntos de vista fundamentales e interrelacionados: medio ambiente, economía y sociedad. Este foro cuenta con el apoyo de Veolia, referente mundial en soluciones sostenibles en agua, energía y residuos, que impulsa la seguridad ecológica de los territorios y la gestión eficiente de los destinos turísticos donde operan.

Punto de encuentro imprescindible para la innovación turística

En un momento de cambio global, Fitur TechY ofrecerá un punto de encuentro a la innovación al servicio del sector turístico, mostrando las últimas tecnologías en el sector hotelero y abordando de la mano de expertos los desafíos y nuevos horizontes que estas plantean con una programación diseñada para inspirar, anticipar y guiar al sector hacia un modelo más eficiente, sostenible y centrado en las personas.

Fitur TechY 2026 cuenta con Enovam como Partner Energético Oficial, compañía líder en la gestión energética para el sector turístico que opera más de 1.000 establecimientos hoteleros y participa en más de 250 proyectos de eficiencia energética y energías renovables. Además, esta edición contará con Orange Empresas como Partner Tecnológico, que impulsa la transformación digital del turismo en España a través de infraestructuras y servicios avanzados que facilitan la mejora de la conectividad y la gestión inteligente de datos en destinos y establecimientos.