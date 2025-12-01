Los embalses de Madrid rozan el 71 % de su capacidad y superan la media histórica pese al aumento del consumo

Los trece embalses que abastecen a la Comunidad de Madrid afrontan el último mes del año al 70,7 % de su capacidad máxima, una cifra que se sitúa 9,8 puntos por encima de la media histórica para estas fechas, fijada en el 60,9 %, según datos de Canal de Isabel II. En total, los embalses madrileños almacenan 667,3 hectómetros cúbicos de agua, un volumen muy similar al registrado hace justo un mes, cuando se encontraban al 71,7 %, y 1,4 puntos superior al de hace un año, cuando rondaban el 69,3 %.

Más lluvias, pero menos agua que entra en los embalses

Pese a que las precipitaciones en noviembre se situaron un 56,1 % por encima de la media del mes, con 125,3 litros por metro cuadrado, las aportaciones de agua a las reservas fueron sensiblemente menores de lo habitual. Según Canal de Isabel II, en noviembre entraron en los embalses 33,6 hectómetros cúbicos, frente a los 60,6 hectómetros cúbicos que marca el dato medio histórico para este periodo, lo que supone un descenso del 44,6 % respecto a ese promedio.

El consumo sube en noviembre, pero baja en el conjunto del año

El consumo de agua mantiene la tendencia al alza observada el mes anterior. En noviembre aumentó un 2,2 % en comparación con el mismo mes de 2024. Desde los embalses se derivaron 36 hectómetros cúbicos para el suministro a la población, una cifra ligeramente superior a los 35,2 hectómetros cúbicos del año pasado. Sin embargo, el consumo acumulado en el año natural se mantiene de momento un 0,7 % por debajo del registrado en el curso previo, según los datos de la empresa pública.

A pesar de la situación hidrológica favorable en la Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II insiste en su mensaje de concienciación y solicita la colaboración de los ciudadanos para hacer un uso responsable del agua. La compañía pública mantiene activas campañas de sensibilización y difunde recomendaciones de ahorro a través de su página web y redes sociales. Entre esas medidas figuran duchas breves, cerrar el grifo durante el enjabonado, poner la lavadora con la carga completa o instalar economizadores en los grifos.

Además, Canal de Isabel II refuerza actuaciones estructurales como la reutilización de agua, la renovación de tuberías y la búsqueda activa de fugas, con el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema. Gracias a las medidas de concienciación y a la inversión en infraestructuras, la empresa pública ha logrado reducir el consumo de agua por persona en más de un 30 % en la Comunidad de Madrid desde la sequía de 2005.