La Comunidad de Madrid registró 686 casos de VIH en 2024, un 5,1% menos que el año anterior: "La gente se infecta esperando la PrEP"

La Comunidad de Madrid cerró el año 2024 con un total de 686 nuevos diagnósticos de infección por el VIH, una cifra que refleja un descenso interanual del 5,1% —37 casos menos— respecto a 2023. Así se desprende de un informe de la Dirección General de Salud Pública, actualizado a 31 de diciembre, que sitúa la tasa de incidencia en 9,7 diagnósticos por cada 100.000 habitantes. El documento, publicado en el último Boletín Epidemiológico regional, detalla que el 89,7% de los casos correspondieron a hombres (615), con una media de edad en el momento del diagnóstico de 34,4 años. En cuanto al origen, el 31,8% de las personas diagnosticadas habían nacido en España.

"Son datos que están en la línea de lo ocurrido en los últimos años, pero no podemos olvidar que de los 3.340 nuevos diagnósticos que se han dado este año en toda España, 686 se han dado en la Comunidad de Madrid. Estamos casi en un 25% de los diagnósticos nacionales. Se necesita invertir más en prevención, otorgando subvenciones a las entidades sociales comunitarias, que somos las que realmente hacemos prevención allí donde la sanidad pública no llega. Solo hay una, con la misma partida presupuestaria desde el 2017. Hacemos lo que podemos", señala Reyes Velayos, miembro de la comisión ejecutiva de Cesida y presidenta de Apoyo Positivo.

Un test de detección precoz del VIH/sida. / Marc Martí

Respecto a las vías de transmisión, el informe constata que más del 75% de las nuevas infecciones en varones se produjeron a través de relaciones sexuales entre hombres (HSH). En el caso de las mujeres, más del 85% adquirieron la infección mediante relaciones heterosexuales. Salud Pública subraya además el descenso sostenido de los contagios vinculados al uso de drogas inyectadas, una vía que se mantiene por debajo del 4% desde hace al menos 15 años.

En el análisis territorial, el municipio de Madrid continúa siendo el que registra la mayor incidencia, con 13,5 casos por cada 100.000 habitantes, aunque esta cifra se ha reducido más de la mitad en comparación con 2010. A la capital le siguen Alcalá de Henares (11 por 100.000 habitantes) y los municipios de Aranjuez y Parla, ambos con una incidencia de 9,6 por 100.000 habitantes. El informe también recoge que durante 2024 se identificaron 12 nuevos diagnósticos de VIH en personas que estaban en tratamiento con profilaxis preexposición (PrEP). En cuanto al grado de adherencia a esta herramienta preventiva, la mitad de los casos (6) reconoció haber abandonado la medicación antes de adquirir la infección; otros dos la tomaban de forma irregular, y un caso inició la profilaxis de manera tardía.

"Aunque tenemos una herramienta para frenar el VIH como es la Prep, en toda España y en comunidades como la nuestra, tenemos unas listas de espera que hacen que haya muchísima gente que se sigue infectando de VIH mientras espera. Lo primero que tenemos que conseguir es eliminar esas listas de espera para realmente hacer una prevención efectiva y conseguir que baje el número de diagnósticos. Necesitamos que todas las personas, con independencia de su aseguramiento, puedan acceder a la Prep, ya que ahora mismo los migrantes en situación irregular no pueden acceder a ella", añade Velayos.

Una sanitaria, con muestras para un programa de detección precoz del VIH en Urgencias / / AGENCIAS

66 casos de sida

A lo largo del año 2024 se diagnosticaron 66 nuevos casos de sida en la Comunidad de Madrid. De ellos, 53 (el 80,3%) correspondieron a hombres, con una edad media de diagnóstico de 40,3 años en el caso de los varones y de 41,5 años en las mujeres. La mayoría de los afectados había nacido fuera de España: el 79,2% de los hombres y el 84,6% de las mujeres. Entre 2010 y 2024, la región ha notificado 14.571 nuevas infecciones por el VIH, con una tendencia descendente que ha llevado la incidencia desde los 21 casos por 100.000 habitantes registrados en 2010 hasta los 9,7 del pasado año. El número de diagnósticos mostró un descenso constante desde los 1.358 casos de 2010 hasta los 1.044 en 2013. Posteriormente, entre 2014 y 2017, las cifras se estabilizaron en un rango que osciló entre 1.027 y 1.183 casos.

En 2018, los nuevos diagnósticos bajaron por primera vez de la barrera del millar, una tendencia que continuó en 2019 (940) y que se intensificó en 2020, año en el que se registraron 693 casos. Desde entonces y hasta 2024, los nuevos diagnósticos se han mantenido por debajo de los 700, con ligeras oscilaciones, a excepción de 2023, ejercicio en el que se notificaron 723 infecciones. Desde el inicio de la epidemia en 1982 hasta 2024, la Comunidad de Madrid ha contabilizado 22.820 casos de sida entre sus residentes, el 79,8% de ellos en hombres. La implantación de terapias antirretrovirales eficaces a mediados de los años noventa supuso un punto de inflexión y marcó un descenso significativo en la notificación de casos de sida, una tendencia que continúa vigente.

"Cada año hay un retraso en los datos globales que publica el ministerio de sanidad, por eso nunca están consolidados. Eso es lo que ocurre también en la Comunidad de Madrid. En 2023 presentaron al ministerio 681 nuevos diagnósticos de VIH que en el informe, al consolidarlo, se convirtieron en 725. Aunque sea cierto que los casos están bajando en la Comunidad de Madrid, sabemos que al año que viene, cuando se consoliden esos datos, superaremos los 725. La tendencia es que los casos están volviendo a subir. Tuvimos un bajón muy grande en 2020 con motivo de la pandemia, pero a raíz de entonces, han empezado a subir levemente", concluye Velayos.

Medicamentos antirretrovirales para tratar la infección por VIH. / Crédito: NIAID.

20.000 pruebas rápidas

Desde la Comunidad de Madrid aseguran que, en 2024, se realizaron 20.000 pruebas rápidas de VIH y sífilis en su Red pública de Servicios de Prevención y Diagnóstico Precoz de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual, de la cual forman parte 60 dispositivos, entre ellos 16 centros de salud de Atención Primaria, con la última incorporación del complejo Ghandhi, en el distrito de Ciudad Lineal de la capital; los Centros Sandoval, Sandoval II y Sandoval Sur; además de recursos del Ayuntamiento de Madrid, unidades móviles y entidades comunitarias.

"Según los últimos datos epidemiológicos, entre 2014 y 2024 la sanidad pública madrileña ha diagnosticado 14.172 infecciones por VIH. Un 89% de varones, y el 52,3% habían nacido fuera de España, principalmente en países de América Latina. La franja de edad con mayor porcentaje se concentra entre los 30 y los 39 años, con un 35%, seguido del grupo de 20 a 29, con un 32,5%. En el 77,3% de los casos se atribuye a transmisión entre hombres", señala la Comunidad.