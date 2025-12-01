Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESO

Detenido tras atropellar de gravedad a una mujer y darse a la fuga en Avenida de América, en Madrid

En la huida ha colisionado con otros dos turismos hasta que ha sido detenido por agentes de la Policía Municipal

Archivo - Una ambulancia del Samur-Protección Civil

Archivo - Una ambulancia del Samur-Protección Civil / Carlos Luján - Europa Press - Archivo

EP

Madrid

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido este lunes al conductor de un vehículo que se ha dado a la fuga tras atropellar en Avenida de América a una mujer, que ha resultado herida muy grave.

Los hechos han ocurrido sobre las 12:15 horas en Avenida de América, esquina con la calle Cartagena, han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

Como consecuencia del arrollamiento, una mujer de 50 años ha sufrido un traumatismo facial y fractura ortopédica en una pierna. Tras ser atendida en el lugar por sanitarios del Samur-Protección Civil, ha sido evacuada en estado grave al Hospital Gregorio Marañón.

El conductor implicado en el atropello se ha dado a la fuga en un primer momento. En la huida ha colisionado con otros dos turismos hasta que ha sido detenido por agentes de la Policía Municipal, que se ha hecho cargo del atestado, han indicado fuentes policiales a Europa Press.

TEMAS

