SUCESO
Detenido tras atropellar de gravedad a una mujer y darse a la fuga en Avenida de América, en Madrid
En la huida ha colisionado con otros dos turismos hasta que ha sido detenido por agentes de la Policía Municipal
EP
Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido este lunes al conductor de un vehículo que se ha dado a la fuga tras atropellar en Avenida de América a una mujer, que ha resultado herida muy grave.
Los hechos han ocurrido sobre las 12:15 horas en Avenida de América, esquina con la calle Cartagena, han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.
Como consecuencia del arrollamiento, una mujer de 50 años ha sufrido un traumatismo facial y fractura ortopédica en una pierna. Tras ser atendida en el lugar por sanitarios del Samur-Protección Civil, ha sido evacuada en estado grave al Hospital Gregorio Marañón.
El conductor implicado en el atropello se ha dado a la fuga en un primer momento. En la huida ha colisionado con otros dos turismos hasta que ha sido detenido por agentes de la Policía Municipal, que se ha hecho cargo del atestado, han indicado fuentes policiales a Europa Press.
- Dani Rovira: 'Creo que soy una persona excepcional, pero me di y me regalé tanto, que acabé seco
- La nueva autopista anunciada por Ayuso ilusiona al suroeste de la Comunidad de Madrid
- Aún hay palomas mensajeras en Madrid y vuelan más de 1.000 kilómetros sin descanso: 'Volverán al ejército más pronto que tarde
- ¿Cuánto cobra el alcalde de tu municipio? Estos son los sueldos de los regidores de la provincia de Toledo
- El Café Cervantes llega a Plaza España tras cuatro años de espera: fecha de inauguración
- La manifestación del PP en Madrid contra la 'corrupción' del Gobierno de Sánchez, en directo: asisten Feijóo, Ayuso, Almeida...
- Un DeLorean en Madrid, el coche de 'Regreso al Futuro' oculto en el garaje de una familia: 'La policía me para y en la ITV me piden fotos
- Ana Curra, la estrella punk y ex Pegamoide a la que le propusieron ser ‘la Madonna española’