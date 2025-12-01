La criminalidad a la baja contrasta con un nuevo repunte de los delitos sexuales en Madrid

La criminalidad en la Comunidad de Madrid ha bajado un 0,8 % en el tercer trimestre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024, aunque los delitos contra la libertad sexual han crecido un 7,2%, según el balance difundido este lunes por el Ministerio del Interior.

Entre enero y septiembre de este año se han contabilizado 296.206 infracciones penales en la región, frente a las 298.478 registradas en los nueve primeros meses del ejercicio anterior. De todos ellos, más del 80% pertenecen a la categoría de criminalidad convencional, que desciende un 2,1%; mientras que la cibercriminalidad aumenta un 5,4 % respecto a 2024.

Pese a la ligera caída global de la criminalidad (0,8 %), los delitos contra la libertad sexual repuntan un 7,2% en el tercer trimestre del año, pasando de 2.258 a 2.420 casos, con un incremento del 4,7% en las agresiones sexuales con penetración. También se observa una subida de los homicidios consumados, que crecen un 11,8%, mientras descienden los homicidios dolosos y asesinatos en grado de tentativa un 17,5 % y los secuestros se reducen un 27,3 %, de 11 a 8 casos.

Menos robos, más tráfico de drogas y ciberdelitos

Los robos con violencia e intimidación caen un 17,5% respecto al mismo periodo de 2024. También se registran descensos en los robos en domicilios, establecimientos y otras instalaciones (un 8,3 % menos) y en los hurtos (un 6 % menos).

Por el contrario, los delitos relacionados con el tráfico de drogas aumentan un 18,1%, al pasar de 2.769 en 2024 a 3.270 en este periodo. Las sustracciones de vehículos descienden ligeramente, un 1,8 %.

Por su parte, la cibercriminalidad aumenta un 5,4% en el tercer trimestre de 2025, alcanzando las 57.441 infracciones penales, lo que equivale al 24 % del total de delitos. El balance resalta, además, un incremento del 2,8 % en las estafas informáticas, con 49.832 casos, que representan el 86,7 % de toda la cibercriminalidad y el 20,8 % de la delincuencia registrada entre enero y septiembre.

Aranjuez, Mejorada, Tres Cantos o Rivas, entre los municipios donde más sube la criminalidad

Entre los municipios de más de 20.000 habitantes, destacan los aumentos de la criminalidad convencional en Aranjuez (22,6 %), Mejorada del Campo (19,3 %), Tres Cantos (15,8 %) y Rivas-Vaciamadrid (14,5 %).

En el tercer trimestre de 2025 también se producen incrementos en Alcalá de Henares (0,6 %), Alcobendas (3,2 %), Alcorcón (2,3 %), Algete (12 %), Arroyomolinos (0,1 %), Boadilla del Monte (5,9 %), Galapagar (2,6 %), Getafe (3,3 %), Paracuellos de Jarama (10,9 %), San Sebastián de los Reyes (8,1 %), Torrejón de Ardoz (8,4 %) y Villanueva de la Cañada (0,4 %).

En cambio, las infracciones penales por criminalidad convencional descienden en el tercer trimestre en Arganda del Rey (10,6 %), Ciempozuelos (12,3 %), Collado Villalba (10,8 %), Colmenar Viejo (1,1 %), Coslada (3,5 %), Fuenlabrada (2,7 %), Humanes (18,3 %), Leganés (2,8 %), Madrid capital (2,7 %), Majadahonda (4,3 %), Móstoles (10,1 %), Navalcarnero (8 %), Parla (4,9 %), Pinto (7,6 %), Pozuelo de Alarcón (2,9 %), Las Rozas (6,9 %), San Fernando de Henares (0,5 %), San Martín de la Vega (14,4 %), Torrelodones (6,8 %), Valdemoro (16,9 %) y Villaviciosa de Odón (2,7 %).