Club Conecta celebra en Madrid un foro sobre gastronomía, cultura y desarrollo de Castilla-La Mancha

El Club Conecta reunió este lunes en CaixaForum Madrid a líderes institucionales, alcaldes de ciudades patrimonio y representantes del sector agroalimentario y gastronómico para analizar los retos y oportunidades de Castilla-La Mancha. La segunda edición del foro, bajo el título “Castilla-La Mancha, una mirada al futuro”, abordó el desarrollo territorial, la promoción cultural y la proyección de los productos de calidad de la región.

El encuentro contó con la participación de más de medio centenar de invitados, incluyendo al vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades, José Manuel Caballero, quien abrió la jornada con una entrevista conducida por Esther Esteban, presidenta ejecutiva de El Español de Castilla-La Mancha. Caballero destacó la necesidad de un fondo de transición de 3.200 millones de euros ante la situación de infrafinanciación autonómica y subrayó la importancia de la autonomía, las energías renovables accesibles, el suelo disponible y la ubicación estratégica de Castilla-La Mancha para impulsar el desarrollo regional.

Ciudades patrimonio: turismo, cultura y cohesión territorial

La primera mesa redonda, moderada por Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, analizó cómo las ciudades patrimonio de Castilla-La Mancha pueden convertir su riqueza histórica en motor de desarrollo sostenible.

Almadén: La alcaldesa, Raquel Jurado , reclamó más inversión y promoción para destacar su patrimonio histórico, incluyendo la mina de mercurio, la plaza de toros hexagonal y la Real Cárcel de Forzados.

La alcaldesa, , reclamó más inversión y promoción para destacar su patrimonio histórico, incluyendo la mina de mercurio, la plaza de toros hexagonal y la Real Cárcel de Forzados. Almagro: El alcalde, Francisco Ureña , señaló el Corral de Comedias como motor económico y cultural, y pidió que la financiación pública tenga en cuenta el peso patrimonial de los municipios.

El alcalde, , señaló el como motor económico y cultural, y pidió que la financiación pública tenga en cuenta el peso patrimonial de los municipios. Sigüenza: La alcaldesa, María Jesús Merino , destacó la necesidad de normativas específicas para municipios pequeños y subrayó la oportunidad de fijar población mediante un turismo sostenible basado en su conjunto histórico-artístico.

La alcaldesa, , destacó la necesidad de normativas específicas para municipios pequeños y subrayó la oportunidad de fijar población mediante un turismo sostenible basado en su conjunto histórico-artístico. Toledo: El concejal de Turismo, José Manuel Velasco, resaltó la importancia de un turismo de calidad y regulado para mantener un casco histórico vivo, atrayendo nueva población y rehabilitando inmuebles patrimoniales.

Las intervenciones coincidieron en que la riqueza patrimonial de Castilla-La Mancha es una oportunidad clave para el desarrollo, pero requiere mejores comunicaciones, financiación específica y estrategias coordinadas que integren turismo y vida vecinal.

Productos de calidad y Denominaciones de Origen

La segunda mesa redonda abordó la gastronomía y los productos de calidad de Castilla-La Mancha, que cuentan con 29 Denominaciones de Origen Protegidas (como Queso Manchego, vinos de La Mancha, azafrán o aceite de la Alcarria) y 37 Indicaciones Geográficas Protegidas (como Mazapán de Toledo, Melón de La Mancha o Berenjena de Almagro).

El Club Conecta reúne en CaixaForum Madrid a líderes institucionales para debatir el futuro de Castilla-La Mancha / Juan Lazaro | Cedida

Los participantes destacaron desafíos comunes: relevo generacional, escasez de mano de obra, competencia en mercados internacionales y necesidad de mayor protección institucional.

Queso Manchego: El presidente de la DO, Antonio Martínez , alertó sobre el fraude en el mercado y la fragilidad del sector ganadero.

El presidente de la DO, , alertó sobre el fraude en el mercado y la fragilidad del sector ganadero. Mazapán de Toledo: Juan Ignacio de Mesa defendió la autenticidad del producto y la necesidad de impulsar el cultivo de almendra local.

Juan Ignacio de Mesa defendió la autenticidad del producto y la necesidad de impulsar el cultivo de almendra local. Azafrán de La Mancha: Valentina Cabra enfatizó la dureza del cultivo y la falta de mecanización, reclamando apoyo institucional.

Valentina Cabra enfatizó la dureza del cultivo y la falta de mecanización, reclamando apoyo institucional. Vino de La Mancha: Esther Bello, de la Cooperativa Virgen de las Viñas, destacó la importancia del embotellado y del cooperativismo como motor económico regional.

La chef Rocío Arroyo recordó que la innovación culinaria debe respetar siempre el producto local y servir de embajador de la gastronomía manchega.

Futuro de la región

El consejero de Fomento, Nacho Hernando, clausuró el foro destacando la necesidad de reforzar las redes de transporte eléctrico, impulsar la inversión extranjera, la industria y las energías renovables, y garantizar vivienda asequible y apoyo al sector agrario.

Hernando recordó que la región ha aprobado casi 1.000 proyectos urbanísticos, con 39 prioritarios y una inversión de más de 3.000 millones de euros, y subrayó la importancia de la flexibilidad normativa para municipios pequeños.

El foro, conducido por Bernardo Díaz, contó con la presencia de representantes de CaixaBank, y fue patrocinado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con apoyo de la Fundación la Caixa, y de socios institucionales como Aqualia, Diputación de Toledo, Iberdrola y Moeve.