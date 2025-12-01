OPERACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL
Cinco detenidos por robar en polígonos industriales de Madrid, Toledo y Guadalajara
Los autores empleaban vestimenta laboral para simular ser operarios y ocultar su identidad
Agentes de la Guardia Civil han detenido a cinco personas acusadas de cometer 17 robos en polígonos industriales y naves aisladas de distintas localidades de Madrid, Toledo y Guadalajara, según ha informado la Comandancia de la Guardia Civil en un comunicado.
Los investigadores atribuyen a este grupo el robo, entre marzo y octubre, de efectos de valor, herramientas y bobinas de cable de cobre. En uno de los asaltos, los presuntos autores llegaron a ejercer violencia cuando fueron sorprendidos por el propietario de una de las naves. En otro caso, los daños ocasionados ascienden a 12.000 euros por la sustracción de cableado.
Para pasar desapercibidos, los integrantes de la banda empleaban chalecos reflectantes amarillos, pantalones de trabajo, gorras y mascarillas, con el fin de simular ser operarios y dificultar su identificación. Tras consumar los robos, vendían el material sustraído en establecimientos de gestión de residuos metálicos, para lo que utilizaban identidades falsas.
La investigación, desarrollada por el Puesto Principal de Collado Villalba, ha culminado con la detención de los cinco sospechosos y la intervención de tres vehículos supuestamente empleados en los hechos. Además, se han llevado a cabo inspecciones en centros de reciclaje de metales situados en varias localidades del sur de Madrid.
