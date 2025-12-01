Caos en la línea Madrid-Barcelona: 2.850 viajeros afectados por una avería de Ouigo que obliga a cancelar dos trayectos

Una incidencia técnica en un tren de Ouigo que cubría este lunes el trayecto Madrid–Barcelona ha dejado afectados a 2.850 pasajeros, obligando a la compañía ferroviaria de alta velocidad a cancelar otros dos servicios entre ambas ciudades, según confirmaron fuentes de la operadora.

El tren averiado, en el que viajaban 1.055 pasajeros, sufrió varias detenciones a lo largo de la mañana hasta quedar bloqueado entre Ricla y Calatayud. Finalmente, Ouigo envió otro convoy para realizar un transbordo y permitir que los viajeros continuaran ruta hacia Barcelona, aunque con un retraso estimado de más de seis horas y media.

Cancelaciones en ambos sentidos

Como consecuencia directa de la avería, Ouigo canceló dos trenes adicionales:

Uno Barcelona–Madrid , que tenía previsto transportar a unos 900 pasajeros .

, que tenía previsto transportar a unos . Otro Madrid–Barcelona, con 895 viajeros afectados.

Según fuentes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el tren 6501, que había salido de Puerta de Atocha con destino Barcelona Sants, quedó detenido a las 10:22 horas en la vía 1 de Madrid Sur por problemas en su sistema autopropulsado.

Tras reanudar la marcha a las 11:10 horas, volvió a pararse para realizar una primera intervención técnica. Aunque recuperó la circulación durante un tiempo, la avería reapareció a las 12:31 horas, obligando a detener el convoy en plena línea.

A las 13:21 horas, el tren fue apartado en la vía 3 de Calatayud (Zaragoza) para intentar solucionar la incidencia, y horas después se organizó el tren de rescate encargado del traslado de los pasajeros.

El incidente ha generado importantes retrasos en una de las rutas ferroviarias más utilizadas de España, especialmente en plena franja de movilidad laboral y turística entre Madrid y Barcelona. Ouigo no ha precisado aún si estas incidencias afectarán a la programación del resto de la jornada.