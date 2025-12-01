Arranca en Madrid una semana marcada por la lluvia: el sol se despide de la capital hasta nuevo aviso

Madrid se prepara para una semana marcada por la lluvia. Este lunes, la capital vivirá su último día soleado, al menos, hasta la semana que viene. A partir de la próxima madrugada, el cielo se oscurecerá, envolviendo Madrid en un ambiente gris a juego con sus adoquines. Si tenías pensado hacer algo de marcha nórdica o jugar una 'pachanga' de fútbol al aire libre estos próximos días, ya puedes ir cambiando de planes: las precipitaciones no cesarán en la urbe prácticamente en toda la semana.

Este lunes sí podremos disfrutar de un día apacible en la ciudad, con un sol espléndido dominando el cielo y doce grados centígrados de temperatura máxima. Será a partir de la mañana del martes cuando el contexto cambie radicalmente.

Desde este martes, lluvia incesante en Madrid

Pese a que los valores térmicos se mantendrán constantes, Madrid se las verá de bruces con la lluvia desde este martes por la mañana. Desde las seis de la mañana de ese día, aproximadamente, las precipitaciones invadirán la capital para no abandonarla hasta, al menos, el próximo domingo.

El jueves será el día, en principio, más complicado en la región madrileña. Ese día viviremos, incluso, tormentas eléctricas de gran intensidad. En cualquier caso, el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) invita a quedarse en casa, agarrar la manta y disfrutar de un buen libro o una entretenida película. El domingo, las temperaturas ascenderán, posicionándose las máximas en los catorce y las mínimas en los seis grados.