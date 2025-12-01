TIEMPO
Arranca en Madrid una semana marcada por la lluvia: el sol se despide de la capital hasta nuevo aviso
La AEMET advierte de un alto riesgo de precipitaciones
Madrid se prepara para una semana marcada por la lluvia. Este lunes, la capital vivirá su último día soleado, al menos, hasta la semana que viene. A partir de la próxima madrugada, el cielo se oscurecerá, envolviendo Madrid en un ambiente gris a juego con sus adoquines. Si tenías pensado hacer algo de marcha nórdica o jugar una 'pachanga' de fútbol al aire libre estos próximos días, ya puedes ir cambiando de planes: las precipitaciones no cesarán en la urbe prácticamente en toda la semana.
Este lunes sí podremos disfrutar de un día apacible en la ciudad, con un sol espléndido dominando el cielo y doce grados centígrados de temperatura máxima. Será a partir de la mañana del martes cuando el contexto cambie radicalmente.
Desde este martes, lluvia incesante en Madrid
Pese a que los valores térmicos se mantendrán constantes, Madrid se las verá de bruces con la lluvia desde este martes por la mañana. Desde las seis de la mañana de ese día, aproximadamente, las precipitaciones invadirán la capital para no abandonarla hasta, al menos, el próximo domingo.
El jueves será el día, en principio, más complicado en la región madrileña. Ese día viviremos, incluso, tormentas eléctricas de gran intensidad. En cualquier caso, el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) invita a quedarse en casa, agarrar la manta y disfrutar de un buen libro o una entretenida película. El domingo, las temperaturas ascenderán, posicionándose las máximas en los catorce y las mínimas en los seis grados.
- Dani Rovira: 'Creo que soy una persona excepcional, pero me di y me regalé tanto, que acabé seco
- Aún hay palomas mensajeras en Madrid y vuelan más de 1.000 kilómetros sin descanso: 'Volverán al ejército más pronto que tarde
- ¿Cuánto cobra el alcalde de tu municipio? Estos son los sueldos de los regidores de la provincia de Toledo
- El Café Cervantes llega a Plaza España tras cuatro años de espera: fecha de inauguración
- La manifestación del PP en Madrid contra la 'corrupción' del Gobierno de Sánchez, en directo: asisten Feijóo, Ayuso, Almeida...
- Un DeLorean en Madrid, el coche de 'Regreso al Futuro' oculto en el garaje de una familia: 'La policía me para y en la ITV me piden fotos
- El Ayuntamiento recompone el puzle urbanístico de El Corte Inglés de Campo de las Naciones tras más de una década de pleitos
- Una de las obras civiles más singulares del siglo XVIII está en Casa de Campo y casi nadie la conoce: no se sabe a ciencia cierta su autoría