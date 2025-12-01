TRANSPORTES
El aparcamiento de Plaza de España renace como gran 'hub' de movilidad sostenible con BiciMad y recarga ultrarrápida
El renovado espacio integra por primera vez opciones para bicicletas, vehículos eléctricos y 'carsharing'
El Ayuntamiento de Madrid ha culminado la renovación integral del aparcamiento subterráneo de Plaza de España, que reabre convertido en Plaza de España 360, un "gran hub de movilidad sostenible" gestionado por la Empresa Municipal de Transportes (EMT) que conecta el casco histórico con el eje Gran Vía–Princesa, con una superficie de 25.973 metros cuadrados y una capacidad total de 838 plazas para vehículos.
El nuevo espacio se erige sobre el antiguo aparcamiento de finales de los años 60, que ha sido completamente rehabilitado y reforzado estructuralmente. Con una inversión de casi 11 millones de euros, la intervención ha supuesto la renovación total de instalaciones, acabados y sistemas de seguridad, incluida tecnología de recarga inteligente y nuevos sistemas de detección y extinción de incendios.
La principal novedad del nuevo aparcamiento se concentra en la planta -1, donde se ha habilitado una estación de bicimad con capacidad para 12 bicicletas. Junto a ella se ha creado una zona BiciPARK con 10 plazas de aparcamiento seguro para bicicletas, una zona específica para distribución urbana de última milla con seis plazas, además de tres plazas de battery swap para cambio de baterías. El espacio incorpora también servicios de carsharing (37 plazas) y alquiler de coches (62 plazas), además de que el 100% de las plazas cuentan con cargadores eléctrics
Recarga eléctrica de alta potencia
En materia de recarga, el nuevo hub dispondrá en las próximas semanas de seis plazas de recarga de alta potencia: dos con cargadores de 400 kW, dos con 240 kW y otras dos con 50 kW. Además, en la misma planta -1, pero fuera del espacio del hub y dentro de la zona de rotación, se habilitan 17 plazas adicionales equipadas con cargadores de 22 kW, cinco de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida.
La digitalización es otro de los pilares del proyecto: mediante sensores, el Ayuntamiento y EMT podrán conocer en tiempo real el uso y el perfil de los usuarios de cada zona, lo que permitirá optimizar la gestión, anticipar necesidades y ajustar tanto la oferta de servicios como la operativa logística. Plaza de España 360 adopta además la señalética y el diseño corporativo Madrid 360, con una imagen homogénea al resto de hubs integrados en la Estrategia de Sostenibilidad del Consistorio.
- Dani Rovira: 'Creo que soy una persona excepcional, pero me di y me regalé tanto, que acabé seco
- Aún hay palomas mensajeras en Madrid y vuelan más de 1.000 kilómetros sin descanso: 'Volverán al ejército más pronto que tarde
- ¿Cuánto cobra el alcalde de tu municipio? Estos son los sueldos de los regidores de la provincia de Toledo
- El Café Cervantes llega a Plaza España tras cuatro años de espera: fecha de inauguración
- La manifestación del PP en Madrid contra la 'corrupción' del Gobierno de Sánchez, en directo: asisten Feijóo, Ayuso, Almeida...
- Un DeLorean en Madrid, el coche de 'Regreso al Futuro' oculto en el garaje de una familia: 'La policía me para y en la ITV me piden fotos
- El Ayuntamiento recompone el puzle urbanístico de El Corte Inglés de Campo de las Naciones tras más de una década de pleitos
- Una de las obras civiles más singulares del siglo XVIII está en Casa de Campo y casi nadie la conoce: no se sabe a ciencia cierta su autoría