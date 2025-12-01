El aparcamiento de Plaza de España renace como gran 'hub' de movilidad sostenible con BiciMad y recarga ultrarrápida

El Ayuntamiento de Madrid ha culminado la renovación integral del aparcamiento subterráneo de Plaza de España, que reabre convertido en Plaza de España 360, un "gran hub de movilidad sostenible" gestionado por la Empresa Municipal de Transportes (EMT) que conecta el casco histórico con el eje Gran Vía–Princesa, con una superficie de 25.973 metros cuadrados y una capacidad total de 838 plazas para vehículos.

El nuevo espacio se erige sobre el antiguo aparcamiento de finales de los años 60, que ha sido completamente rehabilitado y reforzado estructuralmente. Con una inversión de casi 11 millones de euros, la intervención ha supuesto la renovación total de instalaciones, acabados y sistemas de seguridad, incluida tecnología de recarga inteligente y nuevos sistemas de detección y extinción de incendios.

La principal novedad del nuevo aparcamiento se concentra en la planta -1, donde se ha habilitado una estación de bicimad con capacidad para 12 bicicletas. Junto a ella se ha creado una zona BiciPARK con 10 plazas de aparcamiento seguro para bicicletas, una zona específica para distribución urbana de última milla con seis plazas, además de tres plazas de battery swap para cambio de baterías. El espacio incorpora también servicios de carsharing (37 plazas) y alquiler de coches (62 plazas), además de que el 100% de las plazas cuentan con cargadores eléctrics

Recarga eléctrica de alta potencia

En materia de recarga, el nuevo hub dispondrá en las próximas semanas de seis plazas de recarga de alta potencia: dos con cargadores de 400 kW, dos con 240 kW y otras dos con 50 kW. Además, en la misma planta -1, pero fuera del espacio del hub y dentro de la zona de rotación, se habilitan 17 plazas adicionales equipadas con cargadores de 22 kW, cinco de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida.

La digitalización es otro de los pilares del proyecto: mediante sensores, el Ayuntamiento y EMT podrán conocer en tiempo real el uso y el perfil de los usuarios de cada zona, lo que permitirá optimizar la gestión, anticipar necesidades y ajustar tanto la oferta de servicios como la operativa logística. Plaza de España 360 adopta además la señalética y el diseño corporativo Madrid 360, con una imagen homogénea al resto de hubs integrados en la Estrategia de Sostenibilidad del Consistorio.