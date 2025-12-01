Más de 160 figuras transforman la Montaña de los Gatos del Retiro en un belén siciliano de la colección Basanta-Martín

Más de 160 figuras únicas y de cuidado detalle han conseguido transformar la Montaña Artificial de los Gatos del parque del Retiro en un belén monumental siciliano de la colección Basanta-Martín, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, acompañado por el concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo, y la concejala de Retiro, Andrea Levy, ha inaugurado la exposición, que abre sus puertas hasta el 8 de enero. La visita a la exposición es gratuita y se podrá disfrutar de 11 a 14 y de 17 a 20 horas.

El conjunto que se presenta este año está formado por más de 160 figuras con alturas comprendidas entre 18 y 30 centímetros, predominando las de mayor tamaño. Se han instalado sobre una plataforma circular, de 40 metros cuadrados, diseñada para ofrecer una visión completa del conjunto y garantizar la conservación de las piezas.

Se completa con una docena de vitrinas perimetrales que muestran una selección de figuras y grupos escultóricos procedentes de otros belenes italianos, de materiales como barro, madera, vidrio, cerámica o porcelana. El recorrido permite apreciar la diversidad de materiales y estilos que caracterizan el arte del pesebre en Italia, donde esta tradición nació en 1223 impulsada por San Francisco de Asís.

Maestros del belenismo

La exposición muestra el montaje realizado por José Luis Mayo Lebrija, quien ha dedicado su vida al perfeccionamiento del belenismo. La mayoría de las figuras que integran esta exposición fueron realizadas por la italiana Angela Tripi (1950-2024), cuya obra constituye el corazón artístico de la muestra.

Cada una de sus figuras, modelada a mano en arcilla y tela, es única e irrepetible, lo que confiere a su obra un valor artístico excepcional. En el montaje, también se han incluido figuras en movimiento, diseñadas por Nicolás Salmerio, que reflejan el bullicio de los mercados y las escenas cotidianas del hogar de la época.

El belén forma parte de la colección Basanta-Martín, una de las más grandes y valiosas. Con miles de figuras de todo el mundo, esta colección refleja la enorme variedad cultural del belenismo y lleva décadas ayudando a su conocimiento a través de numerosas exposiciones. "Su labor de difusión ha contribuido de forma decisiva a consolidar el belén como una expresión universal que une arte, espiritualidad y tradición popular", ha destacado el Consistorio.

Tres tradiciones

En la historia del belenismo universal destacan tres grandes tradiciones monumentales: la española, la napolitana y la siciliana. El siciliano, como el del Retiro, se distingue por su fidelidad al contexto histórico del nacimiento de Jesús. El napolitano se caracteriza por su ambientación urbana y su riqueza escultórica frente al carácter más rural y campesino del siciliano.

Además el belén siciliano destaca por ser el primero en incorporar figuras en movimiento, especialmente aquellas vinculadas a los oficios. Este recurso refuerza la dimensión narrativa de la exposición.

En él aparecen personajes de gran valor simbólico que más tarde influirán en el belén español, como el pastor con la leña, que simboliza el fuego del hogar y la unión familiar, o la lavandera junto al río, emblema del lavado de las afrentas y del agua como fuente de vida, lugar en el que habitan los peces y símbolo de Jesús en las primeras comunidades cristianas.