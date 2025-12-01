OCIO
Más de 10.000 madrileños disfrutaron de la Navidad el fin de semana en la Real Casa de Correos
El tradicional Belén de más de 500 figuras y los villancicos en Sol llenaron de luz y música la Puerta del Sol
EUROPA PRESS
La Comunidad de Madrid ha confirmado que más de 10.000 personas visitaron el pasado fin de semana la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol para disfrutar de la Navidad. La información fue compartida en la cuenta oficial del Ejecutivo madrileño en la red social X. La Navidad se inauguró oficialmente en la sede del Gobierno regional el pasado viernes con la tradicional exposición del Belén, compuesto por más de 500 figuras y 60.000 bombillas LED, con guiños al Papa Francisco y la representación de la Huida a Egipto, uno de los episodios menos comunes de la Sagrada Familia.
El Belén estará abierto al público de manera gratuita hasta el 6 de enero, con horario general de 10:00 a 22:00 horas, y horarios especiales: 1 y 5 de diciembre de 15:00 a 22:00 horas; 24 y 31 de diciembre y 5 de enero de 10:00 a 18:00 horas; y el 6 de enero de 15:00 a 22:00 horas. Permanecerá cerrado los días 25 de diciembre y 1 de enero.
Hasta el 31 de diciembre, más de 250 coros y agrupaciones de toda la región acompañarán al Belén, con unas 3.200 voces de 65 coros escolares que actúan por las mañanas durante los días lectivos y por las tardes integrantes de 16 escuelas y conservatorios de música y danza con conciertos de cámara, Big Band, zambombadas flamencas, conciertos dramatizados y coros góspel.
Además, hasta el 6 de enero, la fachada de la Real Casa de Correos se transforma en la mágica Fábrica de los Deseos mediante videomapping, con pases cada 30 minutos desde las 18:00 horas; de lunes a jueves hasta las 23:00 horas y viernes, fines de semana y festivos hasta la medianoche.
