El Real Madrid visita Montilivi sin margen de error y en plena reconciliación

El Real Madrid afrontaba esta semana un viaje a Atenas en una situación de máxima necesidad. Tras dos empates consecutivos, ante Rayo Vallecano y Elche; y una derrota dolorosa en Liverpool, los de Xabi Alonso no saboreaban la sensación de victoria desde la goleada al Valencia en el Santiago Bernabéu. Con una crisis de juego, también a nivel interno, desembarcaba el conjunto blanco en El Pireo con la obligación de sumar los tres puntos y seguir en la pelea por el top-8 de la Champions. El partido, que dejó dos lecturas muy diferentes en clave Real Madrid, se solventó con cuatro goles de Kylian Mbappé y una actuación que recuerda a las de antaño de un Vinicius. En el otro lado de la balanza, el drama defensivo que vivió el conjunto blanco. Concedió el primero del partido en apenas ocho minutos y después permitió a Olympiacos reengancharse al encuentro hasta en dos ocasiones. Más allá de lo estrictamente deportivo, el vestuario blanco abandonó la capital helena con sensación de unidad total en el seno de un grupo que ha visto como no le salían las cosas en estas últimas semanas. Este domingo, reciben una nueva oportunidad en Girona (16:15 horas), ya sin margen de error.

Florentino toma los mandos

Así las cosas, y más allá de sumar tres puntos, el conjunto madridista vuelve a navegar en la misma dirección. Esa es la lectura que dejó Xabi Alonso al término del encuentro: "Me quedo con cosas que han pasado dentro". Porque el primer pasó se dio entre técnico y presidente. Florentino Pérez conversó con el tolosarra durante la mañana del encuentro en Atenas. "He hablado esta mañana con el presidente y también hablo con José Ángel. El día a día es lo que nos hace estar comunicados", revelaba el tolosarra en la previa del partido. Desde el club se han tomado las riendas sobre la situación que atravesaba al Real Madrid, apoyando de forma pública al entrenador y mandando un mensaje directo así a los jugadores.

Ya con los tres puntos bajo el brazo, miembros de la primera plantilla dejaron clara su postura tras el pitido final en Atenas. Empezando por el significativo abrazo entre Vinicius y Xabi Alonso cuando el '7' fue sustituido, también lo harían minutos después sobre el césped del Georgios Karaiskakis y con el partido finalizado. Después de semanas con mucho ruido externo, técnico y jugador se fundieron en dos abrazos que hacen ver que la relación entre ambos parece estar sanando. Y eso son palabras mayores para el Real Madrid. Todo esto acompañado de un partido estratosférico del brasileño, que repartió dos asistencias y bien pudo marcharse con algún gol en su cuenta particular.

El que sí marcó fue Kylian Mbappé. Y nada menos que cuatro goles, consiguiendo el segundo hat-trick más rápido de la historia de la Champions en poco más de seis minutos. El francés también jugó su partido particular ante los micrófonos de la prensa, donde aprovechó para seguir la línea establecida en el vestuario durante las últimas horas. Mbappé fue preguntado acerca de la dependencia que pueda sentir el club hacía sus goles. "No hay decir Mbappé-dependencia, hay que decir que Kylian es uno de los responsables cuando no hemos ganado porque mi trabajo es el de marcar goles. Siempre es un placer marcar goles. Los compañeros me meten balones de calidad. Tengo mucha suerte de jugar en este equipo, con estos compañeros. Intento marcar siempre, a veces pasa y a veces no pero la idea de ayudar está siempre", defendía a los suyos. "Los jugadores tenemos que proteger a los jugadores y al entrenador. Debemos estar juntos. Los madridistas están con nosotros", añadió Kylian tras lo sucedido en las últimas semanas.

Otro de los que dio un paso al frente fue Fede Valverde. No en lo futbolístico, donde su partido fue especialmente discreto, pero sí para defender de nuevo la unidad de la plantilla en estos momentos. "Después de una semana en la que se dijeron muchas cosas, nosotros estamos más unidos que nunca. Tener a Vini y a Mbappé es una suerte, pero contar con el mejor equipo del mundo comprometido es un honor. (...) No siempre es fácil, pero el cuerpo técnico y los jugadores estamos más unidos que nunca", posteó el uruguayo en sus redes sociales. Jugadores como Camavinga o Tchouaméni atendieron a la prensa internacional en los pasillos del Georgios Karaiskakis y dejaron el mismo poso que venían marcando sus compañeros. “Es más la prensa que habla, yo estoy dentro y lo veo todo. Veo un vestuario muy unido más unido que nunca. Pienso que vamos a hacer todo como siempre para ganar y para ayudar al míster en este momento”, expresó Camavinga.

Sin margen de error en LaLiga

Tras una semana de mucho ruido en el entorno Real Madrid, es momento de retomar la competición doméstica, donde aún conserva el puesto de líder destacado a pesar de los últimos tropiezos ante Rayo Vallecano y Elche. Los de Alonso partían con cinco puntos de ventaja respecto al Barça tras imponerse en el clásico. En estas semanas, la diferencia se ha reducido a un punto y el conjunto blanco ya no cuenta con margen para un nuevo tropiezo. También acecha el Atlético de Madrid, que llegó a estar a 12 puntos de la cabeza de LaLiga. Ahora, la dinámica de Barça y Real Madrid le ha permitido situarse a tan solo cuatro de los blancos. La nota positiva para los blancos es que la próxima semana sus dos rivales se verán las caras frente a frente, de forma que uno, o los dos, se dejará puntos por el camino.

Para el encuentro ante el conjunto catalán, Alonso recupera a Courtois, Rüdiger, Militao y Mastantuono. Asencio será duda hasta el último momento por indisposición. En el caso de Huijsen, el zaguero deberá esperar al encuentro en San Mamés para volver a gozar de minutos.

Los de Xabi Alonso visitan Montilivi este fin de semana. Un estadio que lejos tiene en la memoria ya la temporada 2023/24, cuando su equipo consiguiera una histórica tercera plaza en la clasificación, accediendo así a la Champions League del curso siguiente. Michel sigue al frente del proyecto, pero la situación es realmente distinta. Los gironís ocupan la 18ª posición, con 11 puntos en el casillero. Tan solo han sumado dos victorias en el campeonato. Es por ello que los de Xabi gozan de una buena oportunidad para seguir recuperando sensaciones de cara a lo que será una semana de mayor exigencia en la casa blanca. Comenzará el miércoles 3 de diciembre con la visita a San Mamés, justo después recibe al Celta de Vigo en el Bernabéu y cierra la semana en casa con el partido de Champions ante el Manchester City.