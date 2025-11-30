Hamburguesas de Ávila y Madrid ganan el mayor concurso ibérico de la especialidad

Hamburguesas de Ávila y Madrid han ganado en las modalidad de con y sin gluten el mayor campeonato de este producto de España y Portugal, el Golden Ibérica Burger, en el que han competido un centenar de establecimientos de ambos países, según ha informado la organización.

En el certamen se han concedido premios a la mejor hamburguesa de pollo a una de Vitoria, la de innovación para una de Valencia y se han galardonado igualmente las mejores hamburguesas de cada comunidad autónoma, de las catorce participantes, y la mejor de Portugal.

Los premiados formarán parte de una ruta de gastronetas que recorrerá distintas ciudades de la Península Ibérica entre febrero y octubre del próximo año, antes de que se convoque la segunda edición del concurso.

Categoría sin gluten

Uno de los organizadores de la Golden Ibérica Burger, Pablo Llano-Ponte, ha declarado a EFE que la valoración del desarrollo de ese campeonato ibérico de hamburguesas es excelente.

Ha resaltado el buen ambiente en el que se han desarrollado las semifinales y la fina del certamen, en las que ha habido "muy buen rollo, si a alguien le faltaba algo o lo necesitaba se ayudaban, no había nada de envidias".

El premio a la mejor hamburguesa ha sido para el restaurante El comienzo de Ávila, ganador también de Castilla y León, mientras que el segundo puesto y campeón de Portugal ha sido para la hamburguesería Amieiro de Santo Tirso, en el distrito de Oporto; y el tercero para Axo que bueno, de Don Benito (Badajoz), que también ha sido campeón de Extremadura.

En la modalidad sin gluten ha ganado la propuesta de la hamburguesería Ardemos de Madrid, seguida de las presentadas por otros dos restaurantes especializados en comida sin gluten también de la Comunidad de Madrid, de Villaviciosa de Odón y de Majadahonda.

En Cangas

Como mejor hamburguesa de pollo se concedió el premio al establecimiento hostelero Bandaliko de Vitoria, cuya hamburguesa también fue la mejor del País Vasco en el concurso, mientras que el premio innovación fue para Soap Lounge de Villar del Arzobispo (Valencia).

Por Comunidades, en Galicia ganó Hunter Smash de Pontevedra; en Asturias A toda mesa, con establecimientos en Oviedo y Gijón; en La Rioja The roast cook; en Aragón Las Vegas gastrobar de Utrilla (Teruel); en Cataluña Genials, un gastro burger de Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), y en la Comunidad Valenciana Babeando de Xátiva (Valencia).

La nómina de premiados se completa con Smash Goat de Yecla como campeón murciano; Babilonia de Casasimarro (Cuenca), ganador de Castilla La Mancha; Manhattan de Torrejón de Ardoz en Madrid; La mona grill de Conil de la Frontera (Cádiz) en Andalucía; y Smash Hub de Tenerife en Canarias.

El campeonato ha estado promovido por hosteleros asturianos de Cangas del Narcea, algunos de ellos participantes en otros certamen gastronómicos que decidieron promover el primer concurso de ámbito ibérico de hamburguesas.