EN EL TEMPLO DE DEBOD

La manifestación del PP en Madrid contra la "corrupción" del Gobierno de Sánchez, en directo: asisten Feijóo, Ayuso, Almeida...

Los populares salen de nuevo a la calle a protestar en la calle tras la entrada en prisión de José Luis Ábalos

Feijóo, en una manifestación en Madrid contra el Gobierno de Sánchez.

Feijóo, en una manifestación en Madrid contra el Gobierno de Sánchez. / EFE

Gloria Barrios

Bajo el lema  'Efectivamente: ¿Mafia o democracia?', Núñez Feijóo convocó para este domingo en el Templo de Debod en Madrid una concentración "sin más siglas que la limpieza ni más logo que la honradez". El líder del PP aseguró que serán bienvenidos "todos los que quieran acabar con un Gobierno indecente", aunque voten a otros partidos.

