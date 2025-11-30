La manifestación del PP en Madrid contra la "corrupción" del Gobierno de Sánchez, en directo: asisten Feijóo, Ayuso, Almeida...

Toda la plana mayor

La movilización del domingo (formalmente una concentración) contará con la plana mayor del PP, con buena parte de sus presidentes autonómicos y, como viene siendo habitual, con los dos ex presidentes del Gobierno conservadores, José María Aznar y Mariano Rajoy, con los que Feijóo cultiva excelentes relaciones, hasta el punto de que parecen haberse vencido, o al menos disimulado, los viejos recelos entre ambos. No estará el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, pero por estar aquejado de un fuerte proceso gripal, y del resto no faltará casi ninguno de los barones populares respaldando a su jefe de filas nacional.