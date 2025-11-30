En Directo
EN EL TEMPLO DE DEBOD
La manifestación del PP en Madrid contra la "corrupción" del Gobierno de Sánchez, en directo: asisten Feijóo, Ayuso, Almeida...
Los populares salen de nuevo a la calle a protestar en la calle tras la entrada en prisión de José Luis Ábalos
Bajo el lema 'Efectivamente: ¿Mafia o democracia?', Núñez Feijóo convocó para este domingo en el Templo de Debod en Madrid una concentración "sin más siglas que la limpieza ni más logo que la honradez". El líder del PP aseguró que serán bienvenidos "todos los que quieran acabar con un Gobierno indecente", aunque voten a otros partidos.
El lugar elegido
Las calles próximas al Templo de Debod ya están preparadas. La cita, prevista para el 30 de noviembre a las 12:00 horas, busca convertirse en un nuevo termómetro político en la capital en plena escalada de tensión tras las últimas decisiones judiciales que han salpicado al Ejecutivo y al PSOE.
El lema de la protesta
El lema de la concentración se ha remozado para la ocasión sobre el que ya protagonizó la última manifestación antes del verano, tras el primer informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre Santos Cerdán, el sucesor de Ábalos al frente del aparato de Ferraz. Si entonces el PP convocó bajo el reclamo de "mafia o democracia", enormemente criticado desde entonces por la izquierda, ahora se reafirman: "Efectivamente: ¿mafia o democracia?".
Toda la plana mayor
La movilización del domingo (formalmente una concentración) contará con la plana mayor del PP, con buena parte de sus presidentes autonómicos y, como viene siendo habitual, con los dos ex presidentes del Gobierno conservadores, José María Aznar y Mariano Rajoy, con los que Feijóo cultiva excelentes relaciones, hasta el punto de que parecen haberse vencido, o al menos disimulado, los viejos recelos entre ambos. No estará el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, pero por estar aquejado de un fuerte proceso gripal, y del resto no faltará casi ninguno de los barones populares respaldando a su jefe de filas nacional.
