Alquilar el árbol de Navidad: la fórmula del almacén de Tetuán para decorar sin llenar el trastero

La Navidad tiene banda sonora, luces por las calles, olor a canela y mazapán… y un árbol presidiendo el salón de los hogares españoles. Bajo sus ramas se dejan regalos, se hacen fotos en familia y, cuando se apagan las luces, marca también el final de las fiestas. Pero ese mismo árbol que llena de espíritu navideño la casa, el resto del año estorba: ocupa trasteros, se guarda a medias, se estropea o acaba en la basura.

Lo que muchos no saben es que la Navidad también se puede alquilar. Desde hace 20 años, una empresa familiar se dedica a montar y decorar árboles de Navidad para particulares y empresas, y a guardarlos después en su almacén del madrileño barrio de Tetuán. Cada campaña salen de allí cerca de 200 árboles, listos para enchufar y, cuando pasan las fiestas, desaparecen sin dejar rastro… ni cajas, ni ramas sueltas, ni luces enredadas, y mucho menos trasteros llenos. Una forma de vivir estas fiestas con toda la decoración, pero sin cargar con ella el resto del año.

En el pequeño bosque de Tetuán, la Navidad huele a plástico, a cartón y a prisas. Y se respira felicidad. Entre estanterías llenas de ramas verdes, coronas y cajas de bolas, de todos los tamaños imaginables, Gabriel supervisa cómo se montan los árboles que mañana saldrán repartidos por todo Madrid. Es la segunda generación de B&M Árboles de Navidad, un pequeño negocio heredado de su tía Patricia. Lleva la magia a casa, pero también a ministerios, cadenas de restaurantes, colegios, bodas o el Atlético de Madrid.

Un árbol de 5 metros son cinco personas y cuatro horas de trabajo

El corazón del negocio es este almacén: a un lado, filas de abetos medio montados; al otro, luces, cajas de bolas y una pequeña oficina donde se decide cómo se verá cada Navidad. Hay empresas que ya tienen su propio árbol y solo piden ayuda con la decoración, "del color corporativo por supuesto" pero muchas otras dejan todo en manos de Gabriel y su equipo. "Lo bueno es que de un año para otro pueden cambiar la decoración y nosotros les ayudamos", cuenta a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Para eso trabajan primero con un árbol en miniatura: "Les preparamos una propuesta de cómo quedaría el árbol con la decoración que quieren y, una vez nos confirman, cerramos fecha de instalación y recogida". El infantil o americano, el favorito de este 2025.

"Cada árbol se monta aquí en el almacén, decoración incluida. Una vez en el lugar, en 10 o 15 minutos se arregla un poco y ya se deja acabado", explica, mientras a su alrededor algunos de los diez empleados de un trabajo que apenas ocupa algunas semanas al año envuelven algunos de los que saldrán "mañana y pasado". "Ese es el plástico ya para envolverlo y llevárnoslo ya montado, para que no se estropee en el camino y quede perfecto", añade mientras sorteamos árboles.

La campaña está milimetrada… sobre el calendario de papel. En la realidad, manda un poco la improvisación. Tienen árboles que se preparan "con bastante previsión", porque son encargos cerrados con tiempo, de clientes encantados que repiten año tras año. Y luego están "los que llaman a última hora. Empresas que se organizan de un día para otro, que quieren que tengas el árbol montado a la semana siguiente".

Así es el almacén de Tetuán donde se puede alquilar árboles de Navidad / Alba Vigaray

Un trabajo de horas

Detrás de cada árbol hay horas de trabajo artesanal. Un modelo sencillo, de unos dos metros, puede ocupar a una sola persona "por lo menos dos horas", entre montar estructura, abrir rama a rama y colocar luces y decoración. Y probar que las cientos de ristras de luces funcionen a la perfección: "Antes de sacar las luces del almacén para hacer el montaje nos aseguramos de que estén listas. Ni una puede estar fundida".

Los grandes árboles ya son otra historia: "Un árbol de 4 o 5 metros es un trabajo para unas 5 o 6 personas, que tienen que echarle 3-4 horas por lo menos". Esos siempre se montan in situ, en la mayoría de los casos en hoteles o grandes espacios: a veces la copa sale ya montada y encendida desde Tetuán, y allí se termina de ensamblar el resto. "Se arreglan un poco las decoraciones finales y ya queda perfecto".

De los 200 árboles, en tres días de enero tienes que recoger el 90% de ellos

La parte más delicada no es clavar la estrella en lo alto, sino cuadrar tiempos y rutas. "Es complicado el reparto", admite. Se trata de encajar en un solo día hasta 10 árboles con una furgoneta, lidiar con clientes perfeccionistas, cambios de última hora y decoraciones que no terminan de convencer cuando se ven montadas. "Luego siempre hay imprevistos que hacen que se te alargue un poco la jornada".

Su propia 'ITV navideña'

Todo este engranaje se dispara en las semanas de diciembre, pero se concentra aún más en la vuelta: "La recogida es intensa porque el 9 de enero todo el mundo quiere que le recojas el árbol. De los 200 árboles, en tres días tienes que recoger el 90% de ellos", resume Gabriel. Entonces los árboles vuelven al modo paraguas: se pliegan, se aplanan, se meten en caja y regresan al almacén donde esperarán, comprimidos, hasta la próxima Navidad.

Así es el almacén de Tetuán donde se puede alquilar árboles de Navidad / Alba Vigaray

Antes de eso, cada árbol pasa su propia ITV navideña. Porque este pequeño negocio está comprometido con las prácticas sostenibles, donde los árboles son reutilizables y, cuando ya no dan más de sí, se reciclan. "Se recogen los árboles que se hayan estropeado, se intenta arreglar y reunificar ramas y, si no, se reciclan. Los árboles los intentamos reutilizar pues los máximos años posibles, pero al final, 5 o 6 años, pues ya empiezan a estar más pochos", explica el responsable.

Después de unas semanas de verdadero ajetreo, misión cumplida: la Navidad ya ha llegado a las casas. Es momento de disfrutar de la familia.