INVERSIÓN
Renfe adquiere el edificio Faro en Madrid por 109 millones para centralizar y modernizar sus oficinas
La compra responde a la falta de espacio en las sedes actuales y a la necesidad de reubicar al personal desplazado por el desarrollo de Madrid Nuevo Norte
Renfe ha cerrado esta semana la compra del edificio Faro, situado en la calle Retama, junto a la estación de Méndez Álvaro, por 109 millones de euros. La operación, calificada por la compañía como “estratégica”, busca modernizar y optimizar sus espacios corporativos en un momento de crecimiento sostenido.
Según explicó Renfe en un comunicado, el nuevo inmueble permitirá crear un entorno de trabajo adaptado a la entrada de más de mil nuevos profesionales cada año, facilitando la concentración de servicios, una mayor colaboración entre equipos y mejores condiciones para los empleados.
La adquisición también responde a la falta de espacio en los actuales edificios de la Avenida Ciudad de Barcelona y el Paseo de las Delicias, además de posibilitar la reubicación del personal que abandona las oficinas de Chamartín —conocidas como “Las Caracolas”— debido al desarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte.
Renfe destaca que la compra tiene un claro impacto económico. La empresa calcula que alquilar espacios en Madrid durante los próximos 50 años habría supuesto un coste de 230 millones de euros, mientras que la inversión actual generará ahorros superiores a los 100 millones en amortización.
El proceso de adquisición comenzó en junio y culminó tras la presentación de una oferta vinculante a Jaesure, filial de Ardian, una vez obtenida la autorización de la Dirección General del Patrimonio del Estado.
Con esta operación, Renfe avanza en su plan de centralización de servicios y en su estrategia de eficiencia energética y digitalización, con el objetivo de contar con un espacio moderno, sostenible y adaptado al futuro de la compañía.
