Miles de personas marchan en Madrid para pedir un alto al fuego "real" en Gaza: "¡La paz de Trump es un fraude!"

Miles de personas -5.000 según organizadores y unas 4.000 según Policía Nacional- han recorrido este sábado las calles de Madrid para pedir un alto al fuego "real" en Gaza y para exigir el fin "del comercio de armas y de relaciones con Israel", coincidiendo con la conmemoración de la resolución de Naciones Unidas para la partición de Palestina del 29 de noviembre 1947.

La manifestación, organizada por la Asociación Hispano Palestina Jerusalén (AHPJ), la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), la Campaña por el Embargo de armas a Israel, y las Asambleas con la Resistencia Palestina, ha partido desde Atocha a las 18:00 horas y ha concluido en Gran Vía.

Durante el recorrido, los manifestantes, ataviados con banderas palestinas, han gritado consignas como '¡La paz de Trump es un fraude, la paz de Trump es una ocupación!' y 'las tierras robadas serán recuperadas', entre otros cánticos como 'desde el río hasta el mar, Palestina vencerá' o 'que viva la lucha del pueblo palestino'.

La secretaria de política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, ha acudido a la protesta, donde ha denunciado que el plan de paz para Gaza ha sido "un plan de negocio que ha permitido que el genocidio continúe, pero haya un gran silencio mediático y deje de haber presión para los gobiernos europeos, cómplices del genocidio", como ha asegurado en declaraciones a medios de comunicación momentos antes del inicio de la marcha, en la que también ha participado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

Asimismo, Montero ha criticado que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "si no hay titulares, no le importa el genocidio". "Quiero recordarle al presidente del Gobierno que España sigue teniendo obligaciones legales con arreglo a la legislación internacional para impedir que este genocidio se siga cometiendo", ha añadido.

Por su parte, la organización ha asegurado que van a seguir "saliendo a las calles" para exigir a los gobiernos que "paren la complicidad y que respeten los derechos humanos para con Palestina", como ha dicho la presidenta de AHPJ, Saida Ghodaieh, al inicio de la protesta.

Ghodaieh también ha denunciado la falta de ayuda humanitaria en Palestina. "Yo tengo mi familia ahí. La situación no ha mejorado nada. Todavía la comida no entra como tiene que entrar, entra de unas manos de unos cómplices del genocidio, de unos mafiosos, del ejército israelí", ha lamentado.

Además, en el manifiesto conjunto las organizaciones convocantes afirman que "el plan Trump-Netanyahu para Gaza, respaldado por Pedro Sánchez y el resto de gobiernos europeos, representa una nueva fase del colonialismo: una legalización del genocidio y una negación total del derecho de autodeterminación palestino".

"No aceptaremos que se rediseñe el futuro de Palestina desde los despachos de las potencias coloniales. Corresponde a las personas palestinas dentro de Palestina y en la diáspora, decidir su futuro", concluye el texto.