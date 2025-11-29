Feijóo llama a manifestarse este domingo en Madrid a "todos los que quieran acabar con un Gobierno indecente"

Alberto Núñez Feijóo intenta agitar el nerviosismo en el Gobierno tras los avisos lanzados esta semana el exminsitro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, poco antes de su entrada en prisión provisional. El líder del PP advirtió este sábado a Pedro Sánchez de que "en las películas de mafiosos cae la banda entera cuando empiezan a delatarse entre ellos, que es lo está ocurriendo". El dirigente volvió a pedir un adelanto electoral y cerró la puerta a una moción de censura.

"Si usted está con la decencia, deje que se convoquen elecciones en España", reclamó el dirigente popular en un acto en Burgos, donde se celebraba un foro con alcaldes del PP. "Yo no quiero ser presidente del Gobierno de España. Lo que quiero es que me elijan los españoles en las urnas, no a través de ninguna moción, sino a través de las urnas", defendió, cerrando la puerta a la moción de censura. "¿Hay algo más democrático que poder votar?", cuestionó el dirigente, que se preguntó si Sánchez tiene "miedo" a "lo que la gente opine y vote en libertad", cuando es lo que "apuntala la legitimidad de un político y un gobierno".

El líder del PP también hizo una referencia velada a PNV y Junts, a quienes llamó "queridos amigos vascos y catalanes", sin mencionarles expresamente, para pedirles que "dejen que se convoquen elecciones", reclamando que empujen a una convocatoria electoral: "¿Hay algo más saludable que cuando todos los artífices del 'sanchismo' están en la cárcel podamos decidir qué quiere ser España?".

"Los mafiosos"

Uno de los momentos más llamativos es cuando Feijóo advirtió a Sánchez de que los "mafiosos" están empezando a "delatarse entre ellos", en una referencia velada a las últimas advertencias lanzadas por Ábalos y Koldo contra distintos miembros del Gobierno. Unas acusaciones de distinta gravedad y de momento sin base probatoria, pero que exhiben el cambio radical de estrategia hacia el Ejecutivo y hacia el PSOE, después de un año y medio en el que han guardado una relación de guante blanco.

El exministro imputado exigió a su sucesor en el puesto, Óscar Puente, hacer una auditoría ante las "presuntas irregularidades en la política de cobro de dietas e indemnizaciones" por parte de Mar Chao, presidenta del Puerto de Valencia. Además, disparaba contra Yolanda Díaz poniendo en duda el uso que hacía de su vivienda oficial, en una acusación que fue rechazada por la propia vicepresidenta segunda. Horas antes de entrar en prisión, cada uno lanzó otra advertencia de mayor envergadura. Ábalos hizo referencia al rescate de Air Europa, apuntando a la implicación de Begoña Gómez.

Koldo, por su parte, aseguró que habría habido una financiación irregular en la campaña de primarias de Pedro Sánchez en 2016, que habría recibido 100.000 euros por parte de su suegro, Sabiniano Gómez, dueño de un negocio de saunas, y relataba que él mismo fue el encargado de dividir una parte de los fondos en pequeñas cantidades para repartirlas entre "inmigrantes y simpatizantes" para que lo ingresaran a nivel personal, esquivando la ley de financiación de partidos. "Pitufeo", resumía el propio Koldo en una entrevista en OkDiario.

Sobre este asunto, Feijóo defendió que "no es posible tener a todo tu equipo en la cárcel y tú no tener ninguna responsabilidad", en referencia a Sánchez, que a su juicio "no está rodeado de manzanas podridas, es él el que pudre todo el país". "¿Hay algo más saludable que cuando todos los artífices del 'sanchismo' están en la cárcel podamos decidir qué quiere ser España?", se preguntó.

Llamamiento a votantes de Vox

El líder del PP insistió en la petición que lanzó tras la entrada en prisión de Ábalos y Koldo, y llamó a movilizarse este domingo en Madrid, además de reclamar elecciones. Hasta que se produzca la convocatoria electoral, advirtió, saldrán a la calle "las veces que haga falta". "El Gobierno sale a la calle contra los jueces. Nosotros salimos a la calle a favor de la independencia judicial y de la decencia de nuestro país", defendió. "Mañana nos vemos para pedir democracia, para pedir urnas y para pedir decencia", ha sido su frase final, para recalcar su posición hacia la petición de anticipo electoral.

Una concentración "sin más siglas que la limpieza ni más logo que la honradez", en un intento de capitalizar el malestar social y atraer también a simpatizantes de otras fuerzas, como Vox. Así, destacó que en la concentración del PP ante el templo de Debod serán bienvenidos "todos los que quieran acabar con un Gobierno indecente", aunque voten a otros partidos. Una forma de tratar de hacerse con la bandera de la indignación, que hasta ahora ha explotado el partido de Santiago Abascal, en auge en las encuestas.

Feijóo también hizo alusiones veladas a Vox, asegurando que el PP, que gobierna en la mayoría de comunidades y grandes ciudades, es "el partido de las propuestas", frente a aquellos para los que, a su juicio, "es mucho más cómodo quedarse a hacer aspavientos". Continuó también asegurando que "el patriotismo" -una de las banderas de Vox- consiste en hacer propuestas para que los españoles puedan "vivir mejor", porque "montar líos lo sabe cualquiera".