Camino libre a que trenes privados operen en el eje Asturias-Madrid

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado este viernes un paso clave para la llegada de operadores privados al AVE del Norte, al aprobar la actualización de la Declaración sobre la Red de Adif que regula la adjudicación de capacidad marco en tres nuevos corredores de alta velocidad: Madrid-Galicia, Madrid-Asturias/Cantabria y Madrid-Cádiz/Huelva.

La propuesta de Adif, ahora validada por la CNMC, fija 16 trayectos por día y sentido en los corredores Madrid-Galicia y Madrid-Asturias/Cantabria, y ocho en el Madrid-Cádiz/Huelva. Es el esqueleto sobre el que, a lo largo de los próximos años, se podrán construir las nuevas ofertas comerciales, incluida la eventual entrada de competidores privados de Renfe en la línea de alta velocidad con Asturias.

Competencia valora que Adif no detalle desde el principio los criterios de priorización de solicitudes. Solo los aplicará si comprueba que no es posible acomodar toda la demanda de capacidad. De esta forma, se evita "condicionar" la estrategia de las empresas interesadas. Adif ya ha remitido a la CNMC sus criterios de priorización y el supervisor deberá aprobarlos antes de abrir la fase en la que se ordenarán las solicitudes.

Los acuerdos marco de reserva de capacidad son clave para los operadores, ya que les garantizan surcos en la infraestructura durante varios años, algo esencial en líneas como la del Norte, que exigen trenes de alta velocidad de ancho variable. Si solo Renfe solicita capacidad, Adif no firmará acuerdo marco, con el objetivo de no cerrar la puerta a futuros operadores privados.

Adif, además, tendrá que retirar algunas exigencias de información consideradas desproporcionadas por la CNMC, recordando que en la gran oferta de 2019 –que casi quintuplicó la capacidad que ahora se pone en juego– no se pidieron esos requisitos.

Para Asturias, este aval de la CNMC supone consolidar el calendario de la segunda fase de liberalización, que el Gobierno prevé culminar hacia 2027, cuando puedan estar firmados los acuerdos marco y, si hay compañías con trenes adecuados, comenzar la competencia en la línea de alta velocidad con Madrid.