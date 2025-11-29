Ayuso y Almeida participarán este domingo en la manifestación contra Sánchez en el Templo de Debod

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, participarán este domingo en la manifestación contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos que se llevará a cabo en el Templo de Debod.

Tal y como han confirmado fuentes de su entorno a Europa Press, los líderes madrileños se sumarán a otros representantes 'populares' en esta concentración con el lema 'Efectivamente: ¿Mafia o democracia?' para la protesta que Alberto Núñez Feijóo ha convocado este domingo a las 12 horas.

Se trata de la séptima movilización que convoca el líder del Partido Popular desde que llego a la Presidencia del PP en 2002 y al anunciarla ha subrayado que es una protesta "cívica", "abierta" y "sin siglas".

Feijóo ha apelado a salir a la calle el domingo a "todos los ciudadanos que quieren hablar" pero Pedro Sánchez "no les da voz" al no convocar elecciones. "El Gobierno está llamando a los españoles a protestar contra los jueces. Yo les convoco a hacerlo contra los corruptos y contra todos aquellos que los sostienen", ha asegurado.

"POR LA DEMOCRACIA"

El regidor madrileño, José Luis Martínez-Almeida, estará "obviamente" en la manifestación del domingo en el Templo de Debod como alcalde y ciudadano "preocupado por la democracia".

Lo ha avanzado desde Burgos, donde el PP está celebrando el II Foro de Grandes Ciudades. "El domingo obviamente voy a estar en el Templo de Debod. ¿Voy a estar como alcalde de Madrid? Sí, voy a estar como alcalde de Madrid porque quienes tenemos responsabilidades institucionales no podemos volver la cara a la situación que estamos viviendo en España", ha declarado.

Almeida ha subrayado que la del domingo "no es una convocatoria de partidos" sino de "españoles preocupados por la democracia y por el Estado de Derecho, para que esto no se convierta en ese nido de corrupción permanente que fue el motor de la moción de censura".

"La moción de censura no fue una lucha contra la corrupción, sino que el motor fue por la corrupción, la corrupción democrática, institucional, económica y personal de Pedro Sánchez. No hay corrupción que no le alcance", ha lanzado contra el presidente del Gobierno.

Y, por tanto, "como alcalde de Madrid, como responsable institucional y como también encargado de velar por la democracia y por el Estado de Derecho", el domingo estará en el Templo de Debod "acompañando a tantos y tantos madrileños, a tantos y tantos españoles que quieren simplemente un Gobierno limpio, decente y que responda a la voluntad de la ciudadanía".

"EL GOBIERNO DE LA GENTE TIENE MIEDO A LA GENTE EN LAS URNAS"

"Porque lo que no puede ser es que el Gobierno de la gente le tenga miedo a que la gente le diga en las urnas lo que tiene que ser el futuro de España. No puede ser que el Gobierno de la gente tenga miedo a que la gente ejerza el derecho más sagrado que tenemos en democracia, que es el de meter el voto en la urna", ha reflexionado.

"Y por eso yo voy como alcalde de Madrid y voy como ciudadano comprometido con el futuro de nuestra sociedad, con España y con nuestra democracia constitucional de 1978, la que mayor época de paz y prosperidad nos ha dado y, por tanto, la que mejor nos puede garantizar que podamos seguir conviviendo en paz y progresando como nación", ha explicado.

Almeida, "como alcalde y como ciudadano", ha animado a participar en la manifestación del domingo a las 12 horas para "alzar la voz por un gobierno limpio, decente, contra la corrupción y por la democracia". "Eso es lo que nos estamos jugando en estos momentos en España", ha concluido.