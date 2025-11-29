El Ayuntamiento aparca indefinidamente la reforma del Dos de Mayo con el concurso sin resolver y un recurso judicial en marcha

Haciendo honor al hecho histórico al que homenajea, la voluntad popular resiste en la Plaza Dos de Mayo. Al menos, por el momento. Asediado desde varios frentes por el rechazo de los vecinos, un primer fallo del concurso de ideas declarado nulo, otro sin resolver y hasta tres recursos presentados por los ganadores originales, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido suspender indefinidamente el proyecto de remodelación de la céntrica plaza de Malasaña.

A la vista del último giro de los acontecimientos - el recurso contencioso-administrativo presentado por los ganadores de la primera convocatoria y posteriormente descalificados por el jurado-, el Gobierno municipal ha resuelto echar el freno indefinidamente. El plan inmediato, tal y como explicó la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, el pasado jueves, es concertar una nueva reunión con el jurado del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), para reordenar los ganadores y "abonar los honorarios correspondientes" fijados en la convocatoria.

Más allá de eso, no hay una hoja de ruta marcada. "Nuestra obligación como Ayuntamiento era convocar el concurso, no era realizar esa obra", deslizó García Romero al ser preguntada en rueda de prensa por este asunto. Consultadas al respecto por este periódico, fuentes del departamento confirman que "el Ayuntamiento no ha tomado una decisión sobre ello", como venían apuntando en los últimos meses, dejando así en el aire el futuro de la intervención en el Dos de Mayo.

El contencioso-administrativo se suma a los "tres recursos" ya presentados por los ganadores originales, incluyendo uno ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, que ya resolvió ratificar la descalificación del primer y tercer proyectos. Según una información de eldiario.es, el primer proyecto ganador denuncia ante el tribunal el “trato injusto” por parte del jurado y la “falta de transparencia” en todo el proceso, convencidos de que "en un concurso de ideas no puede haber exclusión de las propias ideas, y menos una vez premiadas”.

Un ganador mal acogido

Desde el principio, el desarrollo de la operación ha sido "muy ajetreado", en palabras de la propia delegada. Todo arrancó formalmente en julio de 2024, cuando el Área que dirige decidió convocar un concurso de ideas en colaboración con el COAM para redactar un proyecto para reurbanizar la deteriorada plaza, con la mejora de la accesibilidad y la seguridad como prioridades. Ese noviembre, el certamen se cerró con 59 propuestas sobre la mesa y un margen de cinco meses para deliberar.

El 20 de enero de 2025 se anunció el ganador: Mise en abyme, de los arquitectos Adrián Paterna y Gonzalo Peña junto al estudio KAL A, cuya propuesta estrella era eliminar el foso, trasladando la estatua de Daoiz y Velarde hacia uno de los laterales, recuperando su ubicación histórica, y elevar el arco de Monteleón para adaptarlo a la nueva cota. Ahí empezaron los problemas. El jurado se había decantado por este proyecto por su "calidad arquitectónica", a pesar de que los pliegos del concurso prohibían expresamente mover el monumento y el arco.

El anuncio desató inmediatamente la inquietud del barrio. Los vecinos de Maravillas denunciaron que el Consistorio había lanzado el concurso sin un proceso previo de participación, y que el proyecto escogido suponía romper la identidad de la plaza, además de poner en peligro un conjunto histórico-artístico protegido. "Es la única plaza del barrio que todavía funciona como plaza", lamentaba entonces en declaraciones a este periódico Maribel Pizarroso, presidenta de la AV Maravillas; cuyo temor, como el de muchos otros, era que la reforma acabase con la plaza como "punto de encuentro", transformándola en un espacio diáfano pensado para las terrazas.

Recursos, anulaciones y el proyecto en el aire

El proyecto ganador no solo fue mal acogido entre los vecinos. Tras conocerse el fallo, el COAM recibió varias reclamaciones que señalaban la ilegalidad del mismo. El 16 de abril el jurado rectifica: declara desiertos el primer y el tercer premio —Mise en abyme y Blanca calma, del estudio Campo Baeza— por incumplir las bases, y mantiene únicamente el segundo premio, Sol y Sombra, como reconocimiento económico pero sin convertirlo en ganador.

A partir de ese momento, el proceso se convierte en un embrollo jurídico. Mientras el Gobierno municipal cierra de facto el concurso, rechazando las alegaciones presentadas y abriendo por primera vez la puerta a que el proyecto no llegue a ejecutarse - "Se hacen muchos concursos en el COAM que muchas veces no llegan a buen puerto", afirmó García Romero en la comisión del ramo de octubre-; los equipos afectados deciden recurrir al Tribunal de Contratación del Ejecutivo regional.

Este da la razón al COAM, ratificando la descalificación de Mise en abyme, aunque añade que, una vez eliminados el primer y tercer premio, lo procedente es dar como proyecto ganador al segundo calificado. El Ayuntamiento comunica entonces que acata la resolución y no recurrirá al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), aunque sigue sin aclarar si ejecutará la intervención. Mientras tanto, los vecinos mantienen su desconfianza, y continúan reclamando mantenimiento, limpieza y medidas sociales frente a la inseguridad, en vez de una "innecesaria" remodelación del Dos de Mayo.