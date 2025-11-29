El Ayuntamiento adelanta hasta 45.000 euros a propietarios de viviendas vacías para destinarlas al alquiler asequible

El Ayuntamiento de Madrid ofrecerá anticipos de hasta 45.000 euros a los propietarios de viviendas vacías para reformarlas y ponerlas en alquiler asequible, siempre que se integren en el programa ReViVa, gestionado por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid).

Según ha informado el Consistorio, el programa permite ceder las viviendas en usufructo a la EMVS durante un periodo acordado, garantizando el cobro de la renta incluso si el inmueble estuviera temporalmente desocupado.

Más viviendas públicas y alquileres por debajo del mercado

El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González, ha visitado una de las casi 200 viviendas que ya forman parte del programa. Durante la visita, subrayó que ReViVa contribuye a recuperar viviendas vacías y ponerlas en circulación como alquiler asequible, beneficiando tanto a propietarios como a inquilinos.

González destacó que el programa ayuda a ampliar el parque de vivienda pública, al tiempo que favorece la reducción de los precios actuales de alquiler. “Facilitamos a los madrileños el acceso a un piso digno y asequible en cualquier distrito”, señaló.

La EMVS se encarga de toda la gestión administrativa y jurídica, asumiendo además los gastos de comunidad, el seguro del hogar, las reparaciones ordinarias y el IBI. También cubre los costes de plusvalía e inscripción en el Registro de la Propiedad relacionados con la cesión.

El programa, añadió González, es especialmente útil para propietarios de viviendas heredadas o personas mayores que se trasladan a una residencia, y también para quienes desean alquilar pero temen posibles impagos.

Para acceder a estas viviendas, los inquilinos deben contar con ingresos de hasta 5,5 veces el IPREM: un máximo de 63.800 euros brutos al año para personas solas o parejas, y 68.400 euros para familias de cuatro miembros. Los futuros arrendatarios pagarán entre un 15% y un 20% menos que el precio de mercado y nunca más del 30% de sus ingresos.

745 euros por un piso reformado en Moncloa-Aravaca

Uno de los ejemplos recientes es una vivienda de dos habitaciones y 43 metros útiles situada en Moncloa-Aravaca, cuyo alquiler máximo será de 745 euros mensuales, aunque los inquilinos nunca pagarán más del 30% de sus ingresos.

La vivienda, construida en 1950 y con más de dos décadas sin reformas, ha sido sometida a una rehabilitación integral: renovación de instalaciones, mejora de la eficiencia energética y modernización de acabados. La EMVS también ha incorporado electrodomésticos nuevos —desde la vitrocerámica hasta el lavavajillas— sin coste para la propiedad.

La reforma ha supuesto una inversión de 37.000 euros, cantidad que será descontada progresivamente de la renta del propietario. En casos como este, la EMVS puede adelantar hasta 45.000 euros al 0% de interés, asumiendo además el IVA.

El descuento se aplica en función de la duración del contrato de usufructo, que puede ser de entre cinco y diez años.

Hasta la fecha, todas las viviendas incorporadas al programa han sido reformadas: un 8% solo ha necesitado ajustes menores, un 27% reformas parciales y un 65% rehabilitación integral.