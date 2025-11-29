Axis Traffic y TitoCustoms, diseñadores del balón conmemorativo del NFL Madrid Game que se exhibe en el Santiago Bernabéu: "No hay mejor escaparate"

La NFL desembarcó en Madrid hace poco más de dos semanas. Todo ha estado medido al dedillo por parte de la industria norteamericana. Hasta el más mínimo detalle. Parte de este despliegue es el balón conmemorativo que Álvaro Rodríguez, más conocido como Axis Traffic, y Andrés Martínez, comúnmente conocido como TitoCustoms, han diseñado en las últimas semanas. Ahora, reflexionan con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA acerca del impacto que ha causado lo que consideran su "joya de la corona" hasta la fecha.

Álvaro Rodríguez es uno de los jóvenes diseñadores y desarrolladores de videojuegos más influyentes en Madrid. A sus 22 años, fundó su startup de diseños 3D con el nombre Urban Craft y desde entonces su ritmo de trabajo es frenético. Metro de Madrid, Ilia Topuria o Wizink Center (antes Movistar Arena) son algunos de los clientes que han quedado encantados con sus trabajos de animación y diseño.

Andrés Martínez, apasionado por las zapatillas. Comenzó en su adolescencia customizando su propio calzado para después empezar a vender a través de una cuenta de Instagram a la que llamó TitoCustoms. Por sus manos han pasado las zapatillas de un sinfín de celebreties. Marcelo Vieira, ex jugador del Real Madrid; Carlos Sainz JR, piloto de Fórmula 1; Jaime Lorente, actor de la Casa de Papel o Duki y Rauw Alejandro, cantantes mundialmente conocidos, son ejemplo de ello.

Pregunta: ¿Qué tal, cómo están? Imagino que contentos después de recibir una oportunidad laboral de este nivel, ¿no?

Respuesta: Estamos muy emocionados, pero sobre todo, orgullosos. Sentimos la satisfacción del trabajo bien hecho. Cuando fundas un proyecto creativo, como Titocustoms o Solidqubit, visualizas llegar a ligas mayores, colaborar con entidades del calibre de la NFL y el Real Madrid es la validación de que estamos en el camino correcto. Es un hito para nosotros y para el diseño custom en España.

Pregunta: ¿Cómo os llega el encargo del balón conmemorativo para la NFL en el Bernabéu? ¿Quién os contacta?

Respuesta: El contacto inicial lo realizó NFL España directamente a Titocustoms, buscando la excelencia artística de Andrés, su CEO, para el balón del partido. Sin embargo, al analizar el proyecto, vimos la oportunidad de ir más allá. Desde Solidqubit, como socios tecnológicos, propusimos mediante renderizados 3D la creación de un soporte de exhibición exclusivo, con el Santiago Bernabéu como base. Queríamos que el balón no solo fuera un objeto de juego, sino una pieza de museo desde el primer minuto. Aceptaron la propuesta y así nació el proyecto completo.

Pregunta: ¿Qué fue lo primero que pensasteis cuando recae en vuestras manos un proyecto así?

Respuesta: La primera reacción fue de responsabilidad absoluta. Sabíamos que no era un encargo más; el balón "The Duke" de Wilson es un icono y el Santiago Bernabéu es un templo. Pensamos inmediatamente en la ejecución: "Tenemos que elevar el estándar". No había margen de error, los acabados tenían que estar a la altura de la historia de ambas marcas. Pasamos del entusiasmo a la planificación estratégica en cuestión de minutos.

Pregunta: ¿Qué significó para vosotros, como emprendedores jóvenes, tal y como está la situación en España en este ámbito, recibir un encargo de esta magnitud?

Respuesta: Es un mensaje muy potente. Demuestra que en España hay un talento increíble y que, con disciplina y especialización, se pueden romper barreras internacionales. A menudo parece que para trabajar con gigantes como la NFL tienes que estar en Estados Unidos, pero proyectos como este demuestran que la calidad no entiende de fronteras. Para nosotros, significa que la "marca España" en diseño y artesanía es competitiva al máximo nivel. Es un impulso para seguir invirtiendo en nuestra tecnología y en nuestro arte.

Pregunta: ¿Cómo fue el proceso de trabajo a seguir por cada uno de vosotros?

Respuesta: Ha sido un proceso dual muy interesante que combina artesanía y tecnología punta. Por un lado, la parte artística sobre el balón requirió un estudio del "canvas": la piel del balón de fútbol americano es compleja por su textura y curvatura. Tuvimos que adaptar el diseño para que fluyera con la forma del ovoide.

Por otro lado, la parte técnica del expositor, liderada por Álvaro, implicó diseño CAD, modelado inorgánico y tecnologías de impresión 3D (FDM y estereolitografía) para lograr esa pieza central que abraza el balón, montada sobre una base de madera noble con grabado láser. La mayor dificultad fue asegurar que ambas disciplinas (pintura y fabricación digital) se sintieran como una sola pieza coherente.

Base del Santiago Bernabéu sobre la que se apoya el balón conmemorativo del NFL Madrid Game. / CEDIDA

Pregunta: ¿Os habéis compaginado entre vosotros? ¿Cómo ha sido la comunicación?

Respuesta: La compenetración entre nosotros es absoluta. Al ser socios en Solidqubit y colaborar estrechamente con Titocustoms, funcionamos como un reloj. La comunicación es constante y transparente; entendemos perfectamente los tiempos de secado de su pintura y él entiende los tiempos de curado e impresión de nuestras máquinas. Esa sincronía fue clave para cumplir con la fecha de entrega.

Pregunta: ¿Recibisteis alguna indicación concreta de la NFL respecto a estética, materiales o storytelling?

Respuesta: Sí, trabajar con marcas de este nivel implica respetar un brand book muy estricto. Nos dieron las directrices de los logotipos oficiales del "Madrid Game 2025", los Dolphins y los Commanders. Sin embargo, nos dieron libertad creativa para integrar esos elementos en una narrativa visual que evocara la estética local (los patrones que recuerdan a la cerámica o azulejos tradicionales) fusionada con la modernidad del evento. El objetivo era contar la historia de la llegada de la NFL a Madrid a través de los detalles.

Pregunta: No sé si habías trabajado antes con un balón, pero ¿cómo fue enfrentarse a un reto así?

Respuesta: Hemos trabajado sobre muchas superficies, pero un balón de la NFL es un reto técnico particular. La textura del cuero granulado "pebbled leather" de Wilson no permite errores; la pintura debe agarrar bien pero mantener la esencia del material. Además, no es una superficie plana, es un objeto tridimensional que se ve desde todos los ángulos. El reto fue adaptar mi técnica para que las líneas finas y los logotipos quedaran nítidos sobre una superficie tan irregular, asegurando durabilidad y un acabado de museo.

Pregunta: ¿Creéis que es vuestro proyecto más top hasta el momento?

Respuesta: Sin duda, por la repercusión mediática y lo que representan las instituciones involucradas, es nuestra "joya de la corona" hasta la fecha. Hemos hecho trabajos muy complejos técnicamente antes, pero la carga simbólica de este balón —uniendo al Real Madrid y a la NFL— lo coloca en el número uno de nuestro porfolio actual.

Pregunta: ¿Cómo os puede repercutir en un futuro para recibir nuevos encargos?

Respuesta: Este proyecto funciona como un sello de garantía y confianza. Si la NFL y el Real Madrid confían en nosotros para una pieza que estará en un museo, cualquier marca sabe que podemos manejar proyectos de alta exigencia. Esperamos que esto nos abra puertas a más colaboraciones internacionales y proyectos de customización corporativa de lujo. Nos posiciona no solo como artistas, sino como un estudio de diseño serio y capaz.

Pregunta: ¿Qué supone saber que vuestro diseño formará parte del Museo del Real Madrid, una institución a nivel mundial y que millones de personas al año podrán ver vuestro trabajo?

Respuesta: Es un honor que cuesta describir. Es vertiginoso y emocionante. Saber que nuestra obra convivirá con la historia del club es un honor indescriptible. Como creadores, buscamos que nuestro trabajo perdure, y no hay mejor escaparate de "eternidad" que el museo del Bernabéu. Es un legado que dejamos ahí; dentro de 20 o 50 años, ese balón seguirá contando la historia de este partido, y nosotros fuimos quienes lo hicimos realidad.