Un Atlético renacido busca prolongar frente al Oviedo su estado de felicidad antes de medirse al Barça

El Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone consiguió este miércoles ante el Inter una de esas victorias que ayudan a creer en lo que el técnico argentino transmite a sus jugadores. Todo salió redondo para el conjunto rojiblanco: victoria ante un rival directo en la pelea por el top 8, respuesta de los menos habituales y un último gol agónico, al más puro estilo cholista. Ahora, casi sin tiempo para saborearlo, afronta un nuevo compromiso liguero ante el Real Oviedo (21:00 horas), unos días antes de viajar a Barcelona para medirse al conjunto de Hansi Flick en plena pelea por el título. Cuando en septiembre todo hacía indicar que el Atlético hacía frente una temporada para olvidar, el equipo rojiblanco ha revertido la situación y ya está en disposición de pensar en grande este curso.

El ABC del cholismo

Y es que el triunfo ante los italianos del pasado miércoles pone en valor lo visto en las últimas semanas. El Atlético volvió a sus orígenes, al más puro estilo cholista: intensidad, carácter y balón parado. Todo en uno. La cabeza de Giménez volvió a abrir el tarro de las esencias en el Metropolitano, que ahora afronta un tramo de la temporada decisivo para delimitar las aspiraciones de los suyos. El uruguayo volvió a ser líder de un equipo que durante meses lo había echado en falta. El 'Comandante' lo cambia todo. Es el defensor que más confianza genera en Simeone y el que hace mejor a sus compañeros. Sus acompañantes en la zaga también sintieron la presencia del uruguayo. Molina disputó sus mejores minutos de la temporada. Se puede aplicar el mismo ejemplo con Ruggeri. Mientras tanto, los rojiblancos ansían recuperar a Le Normand y, por fin, juntar a su dupla defensiva que se antojaba como titular al comienzo de la temporada.

Otra de las notas positivas del encuentro ante el Inter llegó a través de los secundarios. Los dos laterales ya mencionados, junto a Musso y Cardoso como grandes novedades. También Pubill rindió en el segundo tiempo. Koke y Griezmann representaron a la vieja guardia y Nico y Sorloth dotaron al equipo de aire fresco para el tramo final del encuentro. Y es que Simeone necesita de la participación de todos sus hombres. En los dos últimos encuentros, ante Getafe e Inter, ambos abocados al empate, los rojiblancos consiguieron llevarse la victoria por el empuje en los minutos finales.

Este sábado, regresa al Metropolitano, lugar donde ha disputado gran parte de sus encuentros en el último mes. El estadio rojiblanco, como cada temporada, ha jugado un papel trascendental en la mejoría del equipo en los últimos tiempos. Enfrente estará un Real Oviedo necesitado de puntos, que, desde la llegada de Carrión, no ha sumado los tres puntos. Curiosamente, donde mejores resultados ha obtenido el equipo asturiano es en los encuentros a domicilio. Pero el Metropolitano es una plaza de gran categoría. Pese a ello, desde Oviedo no reniegan de su cita este fin de semana: “No estamos como para elegir qué partidos competir. Vamos al Metropolitano con toda la intención de competir y ganar”.

Sin Le Normand y Llorente, pero con Oblak

Los que seguro no podrán ser de la partida este sábado serán Robin Le Normand y Marcos Llorente. Ambos continúan con sus procesos de recuperación después de sufrir sendas lesiones. El central hizo parte del entrenamiento de este viernes con el grupo. Se lesionó el día 4 de noviembre, el central sufrió "una lesión de alto grado en la cápsula posterior de la rodilla izquierda" contra el Union SG, y podría reincorporarse la próxima semana para medirse al Barça. En un primer momento, se estimó entre cuatro a seis semanas de baja, pero la recuperación del hispano-francés ha avanzado favorablemente. La evolución de los próximos días marcará la fecha de regreso a la zaga rojiblanca.

En el caso de Llorente, las previsiones son aún extremadamente conservadoras. El español sigue recuperándose con los servicios médicos del club y no se correrán riesgos en su regreso a los terrenos de juego. Llorente es una de las piezas clave en el puzzle de Simeone y perderlo por un período prolongado de tiempo podría ser un golpe fuerte para los planes rojiblancos. El que sí estará disponible ante el equipo azulón es Jan Oblak, que este jueves regresó a los entrenamientos y es uno más en la disciplina de Simeone. En principio, este sábado regresará a la portería que tantos milagros le ha visto hacer en las últimas temporadas, después de perderse los compromisos ante Getafe e Inter.