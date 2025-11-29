Más de 13 mil mujeres fueron atendidas en los puntos municipales de violencia de género de Madrid en la primera mitad del año

Más de trece mil mujeres han sido atendidas en los 56 Puntos Municipales para víctimas de violencia de la Comunidad de Madrid para otorgar asistencia psicológica, asesoramiento jurídico y seguimiento de órdenes de protección.

En una nota de prensa, la Comunidad de Madrid ha apuntado que esta es la cifra de los primeros seis meses del año, con la atención de más de 1.300 menores y más 850 familiares, superando los 180.000 en toda la red.

Destacan también otros recursos de la Administración regional en esta materia, como el Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual (CIMASCAM), con el que Madrid se convirtió en 2009 en pionera en este tipo de asistencia, y que se une a los dos de Crisis 24 horas, uno de ellos con ocho plazas residenciales.

Dispositivo pionero

Además, el Ejecutivo autonómico ha abierto este año un dispositivo pionero para ayudar a mujeres a dejar la prostitución y otro especializado para víctimas de violencia con discapacidad intelectual y que tengan hijos.

La Comunidad de Madrid dispone de la red pública más completa de España, y desde la aprobación de la normativa autonómica en 2005 sobre violencia contra la mujer se ha desarrollado un gran número de recursos de emergencia, acogida y pisos tutelados que suman 324 plazas residenciales para víctimas, sus hijos y personas a su cargo.