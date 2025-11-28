Sumergirte en el universo de Stranger Things, ruta de casquería o visitar una feria de coches clásicos: cinco planes este fin de semana en Madrid

A las puertas del puente de diciembre y con el otoño ya avanzado, Madrid entra en uno de sus momentos más sugerentes del año para combinar cultura, ocio y gastronomía.

Esta semana, la agenda viene especialmente apretada: ferias muy especiales, jornadas de puertas abiertas para celebrar la Democracia y grandes citas para coleccionistas se concentran en apenas unos días, con muchos planes gratuitos o a precios muy asumibles

El universo de ‘Stranger Things’ en Espacio Movistar

Con motivo del estreno de la última temporada de la aclamada serie, el Espacio Movistar de Gran Vía se convierte estos días en un punto de peregrinaje para fans de ‘Stranger Things’. Con una propuesta inmersiva que recrea el ambiente de la serie con escenografías, juegos y contenidos audiovisuales, es una buena excusa para vivir algo diferente en pleno centro y acercarse al lado más pop y tecnológico de Telefónica.

La experiencia suele ser gratuita, pero muchas actividades requieren reserva previa a través de la web del espacio, por lo que es recomendable consultar horarios y pases antes de ir.

📍 Espacio Movistar, Gran Vía 28 📅 Del 27 de noviembre al 13 de diciembre 🔗 Reserva aquí

Ruta de la Casquería 2025

Para los amantes de la cocina más castiza –callos, oreja, mollejas, morros…– esta ruta vuelve un año más presentando estos platos en formato tapa en decenas de bares y restaurantes de la capital. Es el plan ideal para quienes disfrutan del cuchareo y quieren descubrir cómo la casquería se ha colado en la gastronomía más creativa.

Cada local ofrece una propuesta a precio cerrado y asequible, y el público puede votar sus favoritas a través de la web oficial para elegir los mejores bocados del año. Además, participar tiene premio: se sortean comidas, talleres y distintos regalos entre quienes suben su ticket y valoran la experiencia.

📍 Varias localizaciones 📅 Del 7 al 30 de noviembre 🔗 Consulta el listado completo de restaurantes aquí

Jornadas de Puertas Abiertas del Senado

El Senado abre sus puertas de forma excepcional en fin de semana para que cualquier ciudadano pueda recorrer gratis uno de los edificios institucionales más emblemáticos de Madrid. Es una oportunidad única para ver de cerca salones históricos o su preciosa biblioteca.

La visita es gratuita y no requiere reserva, solo presentar un documento de identidad en la entrada durante el horario de puertas abiertas

📍 Calle de Bailén, 3 📅 28 y 29 de noviembre 🔗 Más información aquí

Retromóvil Madrid 2025 en IFEMA

Retromóvil Madrid 2025 reúne en IFEMA a amantes del motor y curiosos en general alrededor de coches clásicos, motos históricas y vehículos de colección. Es un gran “garaje” bajo techo donde conviven iconos del pasado, homenajes a modelos míticos y exhibiciones especiales.

El salón se celebra durante todo el fin de semana, con entrada de pago pero acceso gratuito para los más pequeños hasta cierta edad, y combina exposición, zonas comerciales, aparcamiento de clásicos y actividades paralelas. Para los más aficionados, es también una buena ocasión para encontrar recambios, miniaturas, libros y hasta pujar en subastas de vehículos.

📍 IFEMA. Av. del Partenón, 5, 📅 Del 28 al 30 de noviembre 🔗 Compra tus entradas aquí

Dolls & Reborn International Show

Un plan para los aficionados a los muñecos 'reborn'', coleccionistas o simplemente para aquellos que quieran un plan diferente. Es la feria más importante de muñecos hiperrealistas, con decenas de expositores nacionales e internacionales y piezas que imitan hasta el último detalle de un bebé real, y se celebrará en el Rafael Hoteles Atocha.

La entrada general es de pago pero gratis para menores hasta 12 años, e incluye sorteos, actividades y la posibilidad de ver de cerca muñecos reborn valorados en cientos de euros.