El Senado recibe 4.000 personas, el doble que en 2024, en la primera de sus jornadas abiertas

El Senado de España ha recibido este viernes 3.968 visitantes en la primera de las dos jornadas de puertas abiertas de 2025, el doble que en 2024 y superando incluso la cifra total de asistentes de ese año, que fue de 3.478 personas en ambos días, según informaron fuentes de la Cámara Alta.

Por primera vez, las jornadas se han celebrado un viernes, lo que ha permitido que más ciudadanos se acerquen a conocer la sede de la soberanía popular. La entrada es gratuita y las visitas se realizan de 10:00 a 19:00 horas, de manera ininterrumpida, con guía que ofrece explicaciones sobre la historia, el arte y la arquitectura del Senado. Además, los asistentes reciben un obsequio y pueden disfrutar de un tentempié durante la espera.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, abre la Puerta del Rey a los ciudadanos en la primera jornada de Puertas Abiertas del Senado / Marta Fernández - Europa Press / Europa Press

El recorrido comienza en la Plaza de la Marina Española, accediendo al Palacio del Senado por la Puerta del Rey, inaugurada por el presidente de la Cámara Alta, Pedro Rollán, acompañado por miembros de la Mesa y representantes de los grupos parlamentarios. Los visitantes recorren lugares emblemáticos como el Antiguo Salón de Sesiones, los despachos de honor de la Presidencia, el Salón de Pasos Perdidos, la Biblioteca y las salas Manuel Giménez Abad y Manuel Broseta Pont, que este año se han abierto al público por primera vez.

Una de las novedades de 2025 son las lápidas conmemorativas instaladas en el Salón de Pasos Perdidos con los nombres de los cuatro primeros presidentes de las Cortes de Cádiz y de tres presidentes del Senado de principios del siglo XX, recuperando así parte de la historia institucional que no había sido accesible al público desde 1939.

Un grupo de ciudadanos visita la Cámara Alta en la primera de las Jornadas de Puertas Abiertas del Senado / Javier Lizón / EFE

El recorrido también incluye el edificio de Ampliación y el Hemiciclo, finalizando la visita por la calle Bailén, donde los asistentes pueden firmar en el libro de visitas y acceder a un punto de venta de la tienda del Senado. Para realizar la visita es imprescindible presentar DNI, pasaporte o tarjeta de residencia.

La segunda jornada de puertas abiertas tendrá lugar este sábado, sin inscripción previa, ofreciendo nuevamente la oportunidad de conocer de cerca el Senado, su historia y sus funciones institucionales, en unas visitas que se han convertido en un referente cultural y educativo en Madrid.