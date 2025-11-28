La primera tienda de Mango Home llega a Madrid por Navidad: cojines, mantas y vajillas para decorar tu hogar

La línea Mango se abre nuevos caminos en estas últimas semanas de 2025. La marca sigue los pasos de Zara y abre su primera tienda Mango Home en Madrid. Tras las tres aperturas de este año, dos en Barcelona y otra en Zaragoza, el nuevo establecimiento de la marca se encuentra en Moraleja Green (Alcobendas). Tiene una superficie de 255 metros cuadrados y se encuentra organizada en secciones: salón, dormitorio, baño, cocina, terraza o zona infantil.

Nuria Font, directora de Mango Home, afirma que "Madrid representa un paso clave en nuestro plan de expansión. Con la apertura de nuestra primera tienda independiente en la Comunidad, acercamos nuestra propuesta de hogar contemporáneo y acogedor a más clientes, ofreciendo espacios pensados para inspirar cada estancia de su casa."

Así es la tienda de Mango Home en Madrid

La marca se orienta en torno a textiles principalmente, menaje, iluminación o alfombras, pero los muebles siguen siendo su asignatura pendiente. Siguen las tendencias actuales con líneas limpias y de materiales neutros y poco estampados.

En la tienda conviven productos de diferente naturaleza. Desde fundas nórdicas para el invierno, cojines de lino, mantas de punto o vajillas sencillas para darle un toque especial a tu hogar. Lámparas escultóricas, jarrones de diseño o decoración navideña son algunos de los productos más aclamados en los últimos tiempos. También tienen cabida velas, difusores, cestas y otros accesorios.

Se podrán encontrar productos para todas las estancias del hogar, basados en la propuesta de valor de Mango Home, que se centra en la calidad, estilo contemporáneo y productos con un carácter único, creando colecciones que aporten calidez y personalidad a los hogares, siempre con un enfoque en la artesanía y el diseño atemporal, y con el espíritu mediterráneo propio de la marca.

Mango Home ha ampliado su oferta para cubrir todas las estancias del hogar, pasando de un porfolio de 1.600 productos en 2024 a 6.000 en 2025, con dos colecciones al año. Tras la incorporación de las categorías de decoración y menaje el año pasado, y la introducción de fragancias y colección textil para bebés y niños a comienzos de 2025, la nueva colección de otoño/invierno incorpora nuevas líneas de lámparas e iluminación, espejos, láminas decorativas, velas y una amplia selección de productos para Navidad dada la época del año que nos atañe.

El papel de Mango en Madrid

La nueva apertura refuerza la presencia de Mango en la Comunidad de Madrid, donde la compañía cuenta actualmente con 49 tiendas que suman más de 28.700 metros cuadrados de superficie de venta.

A nivel global, Mango cuenta con más de 2.900 puntos de venta y mantiene una trayectoria de crecimiento positiva. En el primer semestre de 2025, la compañía registró un aumento del 12% en ventas, abrió 78 nuevas tiendas, alcanzó una facturación de 1.728 millones de euros e invirtió 110 millones.