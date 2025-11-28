No hay paz en la calle Cullera: 7 detenidos tras una nueva redada policial en varios narcopisos

Un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Municipal llevado a cabo este jueves en la eternamente conflictiva calle Cullera del barrio de Lucero, en Latina, se ha saldado con el desmantelamiento de cuatro narcopisos y la detención de siete personas acusadas de tráfico de drogas.

La intervención se desarrolló de manera simultánea en tres viviendas okupadas de un mismo bloque de la calle Cullera y en un cuarto piso situado en la cercana calle Cuart de Poblet. Entre los arrestados, según ha adelantado El Mundo, se encuentra un matrimonio perteneciente a un conocido clan familiar que supuestamente controlaba parte de la actividad ilícita en la zona.

La actividad de estos narcopisos se había reactivado en las últimas semanas tras la desarticulación de otros puntos de venta en otras operaciones policiales durante los últimos meses. Las cámaras de vigilancia recientemente activadas por el Ayuntamiento han permitido a los investigadores seguir el constante trasiego de personas que entraban y salían del edificio a cualquier hora del día, despertando el malestar de los vecinos y las sospechas de los agentes.

Durante los registros, los agentes se incautaron de distintas cantidades de droga preparada para su distribución, dinero en efectivo y diversos efectos relacionados con el menudeo. Los siete detenidos ofrecieron resistencia en el momento de la entrada policial y llegaron a proferir amenazas contra los funcionarios, según las mismas fuentes del operativo citadas por El Mundo.