Así es la nueva iniciativa de la Comunidad de Madrid: conoce los dulces típicos de sus Ciudades Patrimonio de la Humanidad

La directora general de Turismo y Hostelería, Laura Martínez Cerro, presentó esta semana la campaña Dulces de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Esta iniciativa, de la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de la Pastelería y Panadería de Madrid (ASEMPAS), “une tradición, cultura y gastronomía, al tiempo que da a conocer en los distintos obradores y pastelerías artesanales estas tres joyas urbanas como Alcalá de Henares, Aranjuez y San Lorenzo de El Escorial”, ha subrayado Martínez Cerro en el acto celebrado Centro de Turismo de la Puerta del Sol.

Las tres localidades madrileñas reconocidas por la UNESCO. Mediante la campaña se pretende que madrileños y viajeros "saboreen el patrimonio" de toda una región, recorriendo las pastelerías tradicionales que pasan recetas de generación en generación y aún perduran en nuestro tiempo.

ASEMPAS invita a descubrir Alcalá, Aranjuez y San Lorenzo de El Escorial no solo por sus monumentos y su encanto, sino también por los sabores que se han ganado un lugar en el corazón de todo madrileño, elaborados de forma artesana en pastelerías tradicionales. Cada bocado de estos dulces genera un viaje al pasado, que nos permite conservar la historia de cada uno de estos municipios al mismo tiempo que la gastronomía cobra un papel importante en la misma.

La directora general de Turismo y Hostelería, Laura Martínez Cerro, durante la presentación de la campaña. / Comunidad de Madrid

Los dulces de Alcalá, Aranjuez y San Lorenzo de El Escorial

Alcalá de Henares aporta sus cuatro dulces emblemáticos: costrada, rosquillas de yema glaseadas, tejas y almendras garrapiñadas. Por su parte, el fresón es el producto estrella en las reposterías de Aranjuez, que emplean tanto para elaborar o decorar tartas, como en mousse o compotas, o simplemente bañadas en chocolate. Los ribereños también cuentan con la tarta goyesca, una receta centenaria, mientras que la bizcotela se encuentra en los obradores de San Lorenzo de El Escorial. Tiene su origen en el Vizcocho del Palacio Real, el pastel que el confitero de la Corte de Carlos III, Juan de la Mata, creó en 1747.