Madrid recomienda el uso de mascarilla en espacios públicos y habilita el Hospital Zendal para vacunar contra la gripe

La Comunidad de Madrid aconseja el uso de mascarilla en espacios públicos o en presencia de personas vulnerables y ha habilitado el Hospital Enfermera Isabel Zendal para la vacunación sin cita contra la gripe. La decisión se ha dado a conocer tras la reunión esta mañana del Consejo Interterritorial de Salud en el que se ha abordado la adopción de un protocolo común a todas las comunidades que el ministerio confía que se apruebe el próximo 3 de diciembre. Esta semana se ha superado el umbral epidémico de la gripe en la región al alcanzarse una incidencia de 42 casos por 100.000 habitantes.

El centro hospitalario vacunará contra la gripe a mayores de 18 años sin necesidad de cita previa en tanto no haya cambios en la situación epidemiológica, informa la Consejería de Sanidad del Gobierno madrileño en una nota. El Zendal permanecerá abierto de lunes a viernes entre las 8.30 y las 20.30 horas.

De esta forma, aseguran fuentes de Sanidad, se refuerza la campaña de inmunización de este año, iniciada el pasado 15 de octubre y que ya ha servido para administrar la vacuna a un total de 1,2 millones de madrileños. Se recomienda la vacunación especialmente a personas mayores de 60 años, personal sanitario y sociosanitario y pacientes crónicos. Asimismo, es aconsejable para embarazadas; enfermos con patología crónica cardiovascular, respiratoria, renal o diabetes; cuidadores de personas vulnerables; fumadores y docentes de guarderías y centros de Educación Infantil.

En el caso de la población menor de 18 años, deberá seguir realizándose en los centros de salud. El hospital Zendal se suma de esta manera a los más de 800 puntos de vacunación contra la gripe coordinados por la Dirección General de Salud Pública, fundamentalmente los centros de atención primaria, los hospitales del Servicio Madrileño de Salud y residencias de mayores y de personas con discapacidad.

La Comunidad de Madrid reitera que la vacunación sigue siendo la medida más eficaz para evitar las complicaciones graves de la gripe, y que todas las personas con síntomas respiratorios deben extremar las precauciones para frenar la transmisión de este virus. Igualmente, el Ejecutivo autonómico aconseja el uso de mascarilla en espacios públicos, o en presencia de personas vulnerables, así como el lavado de manos frecuente