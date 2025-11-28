NAVIDAD
Madrid estrena 'belenes' en la Real Casa de Correos y el Ayuntamiento: el Papa Francisco y una corrala castiza, protagonistas
Isabel Díaz Ayuso ha inaugurado el belén de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha inaugurado esta mañana el belén de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico. La Asociación de Belenistas de Madrid ha sido la encargada de dar forma a un espectacular diseño de 500 figuras, entre las que destacan las de San Francisco de Asís o la del Papa Francisco. También podemos ver momentos de la vida cotidiana en Nazaret y Belén, la Anunciación a María, el Sueño de José, el taller de Nazaret, la Visitación a Santa Isabel, María y José, la Natividad, la Anunciación a los Pastores y la Cabalgata de los Reyes Magos.
En su intervención, Ayuso ha agradecido el trabajo de este "gran grupo humano", y ha asegurado haber quedado "fascinada" por el esfuerzo voluntario durante más de ocho meses de estas 66 personas. El belén ocupa este año 132 metros cuadrados, y este año tiene como protagonista el Éxodo a Egipto, y está compuesto por 60.000 luces. La presidenta también ha recordado que esta es la primera Navidad para el nuevo Papa León XIV, que para la 'popular' se distingue por "su llamada a una Iglesia abierta, misionera, que tienda puentes en lugar de muros".
Asimismo, la dirigente ha reflexionado que toda la ciudadanía, "creyente o no", se encuentra unida por "una herencia universal, el humanismo cristiano". "Unas raíces, Occidente, que son de verdad, las que nos hace libres", ha señalado.
Cibeles también estrena belén
El Ayuntamiento de Madrid ha inaugurado un año más su tradicional belén municipal, que ya se encuentra preparado para recibir a los madrileños. Este año está compuesto por más de 200 figuras y 20 construcciones, en una secuencia de escenas de los evangelios de San Lucas y San Mateo. La Anunciación a la Virgen del Arcángel San Gabriel abre el mismo, representado junto a una fuente a los pies del castillo de Herodes. Un poco más allá encontramos la posada, donde José y María, recién llegados a Belén, dan cobijo al niño Jesús. La obra original es del artesano José Luis Mayo, que ha seguido una propuesta de la Asociación de Belenistas.
La impresionante muestra navideña podrá visitarse desde este viernes 28 de noviembre hasta el próximo día 4 de enero en la Plaza de Cibeles. En este caso, una castiza corrala, situada tras una cascada que da vida al río por donde cruzan los tres Reyes Magos, es la novedad que este año trae el tradicional belén municipal del Palacio de Cibeles. Su morfología circular a dos alturas supone un reto de diseño de escenografía que permite a los visitantes contemplar cada detalle del Belén desde cualquier punto, en lo que es un auténtico visionado 360º.
"Sin el cristianismo no se puede entender nuestra civilización, ni los derechos humanos", ha señalado la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, durante la inauguración de este belén, abierto al público a partir de las 16:00 horas; un acto en el que ha estado acompañada por la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, así como por la portavoz socialista Reyes Maroto y el de Vox Javier Ortega Smith.
- El Ayuntamiento recompone el puzle urbanístico de El Corte Inglés de Campo de las Naciones tras más de una década de pleitos
- La Comunidad de Madrid movilizará 6.600 efectivos y nuevos sistemas de señalización termosensibles para hacer frente a las nevadas en las carreteras este invierno
- El pueblo de Toledo con el mejor pan de España, una leyenda sorprendente e ideal para una escapada de puente
- Segundo día laborable con cortes en Cercanías Madrid, que afectan a más de 104.000 viajeros: 'Los buses pasan constantemente
- Síntomas para descubrir a tiempo el tumor más mortífero y difícil de diagnosticar, según la oncóloga de Alcalá
- Cortes en Cercanías C2, C7 y C8: Azuqueca, Alcalá de Henares y San Fernando, entre las estaciones afectadas
- Cuatro universidades públicas madrileñas se sitúan entre las 100 mejores del mundo en siete disciplinas
- La Comunidad de Madrid refuerza con 4,2 millones el mantenimiento de más de 450 puentes de la red regional