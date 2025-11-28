Madrid estrena 'belenes' en la Real Casa de Correos y el Ayuntamiento: el Papa Francisco y una corrala castiza, protagonistas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha inaugurado esta mañana el belén de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico. La Asociación de Belenistas de Madrid ha sido la encargada de dar forma a un espectacular diseño de 500 figuras, entre las que destacan las de San Francisco de Asís o la del Papa Francisco. También podemos ver momentos de la vida cotidiana en Nazaret y Belén, la Anunciación a María, el Sueño de José, el taller de Nazaret, la Visitación a Santa Isabel, María y José, la Natividad, la Anunciación a los Pastores y la Cabalgata de los Reyes Magos.

En su intervención, Ayuso ha agradecido el trabajo de este "gran grupo humano", y ha asegurado haber quedado "fascinada" por el esfuerzo voluntario durante más de ocho meses de estas 66 personas. El belén ocupa este año 132 metros cuadrados, y este año tiene como protagonista el Éxodo a Egipto, y está compuesto por 60.000 luces. La presidenta también ha recordado que esta es la primera Navidad para el nuevo Papa León XIV, que para la 'popular' se distingue por "su llamada a una Iglesia abierta, misionera, que tienda puentes en lugar de muros".

Asimismo, la dirigente ha reflexionado que toda la ciudadanía, "creyente o no", se encuentra unida por "una herencia universal, el humanismo cristiano". "Unas raíces, Occidente, que son de verdad, las que nos hace libres", ha señalado.

Cibeles también estrena belén

El Ayuntamiento de Madrid ha inaugurado un año más su tradicional belén municipal, que ya se encuentra preparado para recibir a los madrileños. Este año está compuesto por más de 200 figuras y 20 construcciones, en una secuencia de escenas de los evangelios de San Lucas y San Mateo. La Anunciación a la Virgen del Arcángel San Gabriel abre el mismo, representado junto a una fuente a los pies del castillo de Herodes. Un poco más allá encontramos la posada, donde José y María, recién llegados a Belén, dan cobijo al niño Jesús. La obra original es del artesano José Luis Mayo, que ha seguido una propuesta de la Asociación de Belenistas.

La impresionante muestra navideña podrá visitarse desde este viernes 28 de noviembre hasta el próximo día 4 de enero en la Plaza de Cibeles. En este caso, una castiza corrala, situada tras una cascada que da vida al río por donde cruzan los tres Reyes Magos, es la novedad que este año trae el tradicional belén municipal del Palacio de Cibeles. Su morfología circular a dos alturas supone un reto de diseño de escenografía que permite a los visitantes contemplar cada detalle del Belén desde cualquier punto, en lo que es un auténtico visionado 360º.

"Sin el cristianismo no se puede entender nuestra civilización, ni los derechos humanos", ha señalado la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, durante la inauguración de este belén, abierto al público a partir de las 16:00 horas; un acto en el que ha estado acompañada por la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, así como por la portavoz socialista Reyes Maroto y el de Vox Javier Ortega Smith.