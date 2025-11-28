TIEMPO
La lluvia regresa a Madrid este fin de semana: este es el pronóstico de la AEMET
Las mayor parte de las precipitaciones se concentrarán en una jornada en concreto
Los madrileños se preparan para un fin de semana que, pese a que no estará tan marcado por el frío como el último, si trae novedades desagradables. Si eres de esos que lleva días esperando para disfrutar de un par de días de descanso al aire libre, ve cambiando de planes: las precipitaciones vuelven a Madrid.
Este viernes, las temperaturas se mantendrán estables. Las máximas, en trece grados centígrados, seguirán siendo medianamente agradables para salir a la calle a mediodía. Las mínimas, no obstante, volvieron a caer a los cero grados la pasada madrugada. Estos valores se mantendrán el sábado y el domingo. Sin embargo, los cielos despejados de los últimos días darán paso a unas lluvias que se concentrarán, especialmente, en una jornada en concreto.
La lluvia vuelve a Madrid el sábado por la tarde
Según las estimaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la lluvia comenzará a caer sobre la capital este sábado por la tarde, en forma de lloviznas débiles. No será hasta la madrugada del domingo cuando la situación se intensifique, con fuertes tormentas eléctricas que dominarán la capital hasta el mediodía.
La semana que viene arrancará con un descenso generalizado de temperaturas, que caerán de nuevo por debajo de los cero grados, y con más lluvia el martes, miércoles y jueves. Así pues, lo mejor que podemos hacer en Madrid es disfrutar de las últimas tardes soleadas en la capital, ya que las precipitaciones parece que regresan para quedarse.
