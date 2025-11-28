VIVIENDA
La firma de hipotecas se modera en Madrid, pero el importe medio sigue al alza en el tercer trimestre
La constitución de hipotecas para la compra de vivienda se ralentizó en Madrid durante el tercer trimestre del año con un incrementeo del 8 %, frente al 19,3 % registrado en el mismo período de 2024 respecto del ejercicio anterior. En esos tres meses se firmaron un total de 22.994 hipotecas, lo que presenta un 18,5 % del total de España, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y facilitados por los Colegios de Registradores.
En el conjunto de los nueve primeros meses del año, el incremento ha sido del 7,86 %, inferior al de la compraventa de viviendas recogidas por la misma fuente: se dispararon un 10,2 % en los primeros nueve meses de 2025, casi cinco veces más que el 2,3 % de aumento en el mismo período del año anterior.
En el conjunto de España, la firma de hipotecas en el tercer trimestre del año también se ha frenado: ha subido un 15,1 %, frente al 22,3 % de 2024. En lo que respecta solo al mes de septiembre, hubo un aumento del 12,2 %, pero con considerables diferencias territoriales. En La Rioja se firmaron un 33,9 % más y en Cantabria, un 30,5 %. Por el contrario, en Canarias, apenas hubo un incremento del 0,2 % y en Castilla y León, del 1,7 %. Madrid se situó por debajo de la media, con un aumento del 9,9 %.
Frente al frenazo en la firma de hipotecas, el importe medio de las mismas prosiguió con su escalada. En Madrid ha llegado a los 294.807 euros, un 10,6 % más que hace un año, cuando el incremento respecto al ejercicio anterior fue del 7,1 %. En todo caso, ese incremento pordentual es inferior al 25 % registrado en el primer semestre del año.
Además, ese importe es un 71,8 % más elevado que la media nacional. En este caso es de 171.612 euros, un 14,1 % más que en el tercer trimestre de 2024, cuando la subida en comparación a 2023 fue solo del 4,3 %.
- El Ayuntamiento recompone el puzle urbanístico de El Corte Inglés de Campo de las Naciones tras más de una década de pleitos
- La Comunidad de Madrid movilizará 6.600 efectivos y nuevos sistemas de señalización termosensibles para hacer frente a las nevadas en las carreteras este invierno
- El pueblo de Toledo con el mejor pan de España, una leyenda sorprendente e ideal para una escapada de puente
- Segundo día laborable con cortes en Cercanías Madrid, que afectan a más de 104.000 viajeros: 'Los buses pasan constantemente
- Síntomas para descubrir a tiempo el tumor más mortífero y difícil de diagnosticar, según la oncóloga de Alcalá
- Cortes en Cercanías C2, C7 y C8: Azuqueca, Alcalá de Henares y San Fernando, entre las estaciones afectadas
- Cuatro universidades públicas madrileñas se sitúan entre las 100 mejores del mundo en siete disciplinas
- La Comunidad de Madrid refuerza con 4,2 millones el mantenimiento de más de 450 puentes de la red regional