CONTRATACIÓN
La Empresa Municipal de Transportes de Madrid incorporará mañana a 40 nuevos conductores
En lo que va de 2025, se han sumado 478 conductores, seis de ellos mediante procesos de movilidad interna
EFE
40 nuevos conductores han finalizado este viernes su periodo de formación, por lo que mañana comenzarán a prestar servicio en la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid).
Según ha informado hoy el Ayuntamiento de Madrid, estos nuevos efectivos han tenido una formación de siete horas diarias durante cinco semanas, completando un total de 175 horas de capacitación. Además, durante este periodo, han recibido formación teórica y práctica, además de superar un exigente reconocimiento médico y realizar prácticas de conducción real, con y sin viajeros.
Con estas nuevas incorporaciones, según el Consistorio madrileño, la EMT Madrid continúa reforzando su plantilla de personal de conducción y mantiene un ritmo de contrataciones "especialmente elevado" ya que, en lo que va de 2025, se han sumado 478 conductores, seis de ellos mediante procesos de movilidad interna. Y también, desde finales de 2019 hasta noviembre de 2025, la empresa ha incorporado 2.152 nuevos profesionales.
Según han recordado, en 2024 se integraron 369 conductores; en 2023, un total de 322, y en 2022, otros 280 profesionales. Durante 2021, se formalizaron 252 contrataciones y en 2020, firmaron su incorporación 358 nuevos conductores.
- El Ayuntamiento recompone el puzle urbanístico de El Corte Inglés de Campo de las Naciones tras más de una década de pleitos
- La Comunidad de Madrid movilizará 6.600 efectivos y nuevos sistemas de señalización termosensibles para hacer frente a las nevadas en las carreteras este invierno
- El pueblo de Toledo con el mejor pan de España, una leyenda sorprendente e ideal para una escapada de puente
- Segundo día laborable con cortes en Cercanías Madrid, que afectan a más de 104.000 viajeros: 'Los buses pasan constantemente
- Síntomas para descubrir a tiempo el tumor más mortífero y difícil de diagnosticar, según la oncóloga de Alcalá
- Cortes en Cercanías C2, C7 y C8: Azuqueca, Alcalá de Henares y San Fernando, entre las estaciones afectadas
- Cuatro universidades públicas madrileñas se sitúan entre las 100 mejores del mundo en siete disciplinas
- La Comunidad de Madrid refuerza con 4,2 millones el mantenimiento de más de 450 puentes de la red regional