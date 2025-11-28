La Empresa Municipal de Transportes de Madrid incorporará mañana a 40 nuevos conductores

40 nuevos conductores han finalizado este viernes su periodo de formación, por lo que mañana comenzarán a prestar servicio en la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid).

Según ha informado hoy el Ayuntamiento de Madrid, estos nuevos efectivos han tenido una formación de siete horas diarias durante cinco semanas, completando un total de 175 horas de capacitación. Además, durante este periodo, han recibido formación teórica y práctica, además de superar un exigente reconocimiento médico y realizar prácticas de conducción real, con y sin viajeros.

Con estas nuevas incorporaciones, según el Consistorio madrileño, la EMT Madrid continúa reforzando su plantilla de personal de conducción y mantiene un ritmo de contrataciones "especialmente elevado" ya que, en lo que va de 2025, se han sumado 478 conductores, seis de ellos mediante procesos de movilidad interna. Y también, desde finales de 2019 hasta noviembre de 2025, la empresa ha incorporado 2.152 nuevos profesionales.

Según han recordado, en 2024 se integraron 369 conductores; en 2023, un total de 322, y en 2022, otros 280 profesionales. Durante 2021, se formalizaron 252 contrataciones y en 2020, firmaron su incorporación 358 nuevos conductores.